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مواطن يروي قصة احتفاظه بريال عربي منذ 77 عامًا: قدّمه لي "المؤسس"

قال: كنت مع والدي في مكة وجلسنا رجالًا وحريمًا وأطفالًا ننتظر مجيء الملك

روى المواطن حميد عابد الثقفي (83 عامًا) سبب احتفاظه بريال عربي منذ عام 1363هـ -أي بعد خمس سنوات من ولادته- وحتى الآن.

وقال "الثقفي": "في عام 1363هـ كنت مع والدي في مكة، وكان وقت قدوم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وكنا في منطقة البيبان، وجلسنا في انتظار الملك، رجالًا وحريمًا وأطفالًا، عندما علمنا بمجيئه".

وأضاف: "عندما حضر بدأ يوزع مبالغ مالية عبارة عن ريالات عربية؛ حيث تمكنت من الوصول للملك، وقدم لي بيديه عددًا من الريالات، وكان نصيبي أكثر من 24 ريالًا، وكان لها شأن في ذلك الزمان؛ حيث تبقى معي منها هذا الريال الذي لا زلت أحتفظ به حتى الآن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يروي قصة احتفاظه بريال عربي منذ 77 عامًا: قدّمه لي "المؤسس"
سبق

روى المواطن حميد عابد الثقفي (83 عامًا) سبب احتفاظه بريال عربي منذ عام 1363هـ -أي بعد خمس سنوات من ولادته- وحتى الآن.

وقال "الثقفي": "في عام 1363هـ كنت مع والدي في مكة، وكان وقت قدوم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وكنا في منطقة البيبان، وجلسنا في انتظار الملك، رجالًا وحريمًا وأطفالًا، عندما علمنا بمجيئه".

وأضاف: "عندما حضر بدأ يوزع مبالغ مالية عبارة عن ريالات عربية؛ حيث تمكنت من الوصول للملك، وقدم لي بيديه عددًا من الريالات، وكان نصيبي أكثر من 24 ريالًا، وكان لها شأن في ذلك الزمان؛ حيث تبقى معي منها هذا الريال الذي لا زلت أحتفظ به حتى الآن".

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
12:49 PM

مواطن يروي قصة احتفاظه بريال عربي منذ 77 عامًا: قدّمه لي "المؤسس"

قال: كنت مع والدي في مكة وجلسنا رجالًا وحريمًا وأطفالًا ننتظر مجيء الملك

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
18
21,952

روى المواطن حميد عابد الثقفي (83 عامًا) سبب احتفاظه بريال عربي منذ عام 1363هـ -أي بعد خمس سنوات من ولادته- وحتى الآن.

وقال "الثقفي": "في عام 1363هـ كنت مع والدي في مكة، وكان وقت قدوم الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وكنا في منطقة البيبان، وجلسنا في انتظار الملك، رجالًا وحريمًا وأطفالًا، عندما علمنا بمجيئه".

وأضاف: "عندما حضر بدأ يوزع مبالغ مالية عبارة عن ريالات عربية؛ حيث تمكنت من الوصول للملك، وقدم لي بيديه عددًا من الريالات، وكان نصيبي أكثر من 24 ريالًا، وكان لها شأن في ذلك الزمان؛ حيث تبقى معي منها هذا الريال الذي لا زلت أحتفظ به حتى الآن".

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