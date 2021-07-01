جامعة شقراء تطلق حملة "بادر وتحصن" لحث منسوبيها على المبادرة بأخذ لقاح كورونا

تشتمل على وسائل دعائية ومنصات إعلامية وعدد من المنشورات الصحية والطبية المتخصصة

أطلقت جامعة شقراء، حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار "بادر وتحصن"، وذلك لتشجيع منسوبي الجامعة وطلبتها على المبادرة بأخذ اللقاحات والتحصين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك للوصول إلى مجتمع جامعي محصن استعدادًا لعودة آمنة للدراسة الحضورية.

وتهدف هذه الحملة للوصول بمجتمع الجامعة إلى نسبة عالية من المحصنين لضمان صحة وسلامة منسوبي الجامعة وطلبتها، حيث وفرت الجامعة كل الإمكانات لنجاح هذه الحملة، بمشاركة كوادرها البشرية وكل منصاتها الإعلامية للترويج لهذه الحملة والتوعية بأهمية المبادرة بأخذ اللقاح لكل فئات المجتمع، بما يضمن الوصول لأكبر نسبة من المحصنين بأقصر وقت.

وتشتمل الحملة على مجموعة من الوسائل الدعائية والمنصات الإعلامية من بينها المنشورات الصحية والطبية المتخصصة إضافة إلى المواد المصورة ومقاطع الفيديو التوعوية.

يُشار إلى أن الجامعة قد أقامت منذ تفشي جائحة كورونا وحتى الآن العديد من الفعاليات والحملات التوعوية والتثقيفية لكل شرائح المجتمع وذلك بمشاركة فاعلة من الكليات الصحية وكوادرها المتخصصة وبوجود مميز لطلاب وطالبات هذه الكليات، بما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول الجائحة في كل المراحل التي مرت بها خلال العام الماضي وحتى ظهور اللقاحات.