"النمر" يحذِّر مرضى السكري والضغط من لحم الضب

نسبة الكولسترول فيه 90 ضعف تركيز لحم الضأن

حذَّر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، مرضى السكري والضغط من لحم الضب، مبينًا أن تركيز الكولسترول فيه عالٍ للغاية؛ إذ يبلغ 90 ضعف تركيز الكولسترول في لحم الضأن؛ إذ يصل إلى 561 ملجم لكل 100 جم، مقارنة بلحم الضأن 6.2 ملجم لكل 100 جم.

وأضاف "النمر": "بالنسبة لبيض الدجاج فإن تناول بيضتين يوميًّا لا يرفع الكولسترول في غالبية الناس، ولكن من لديه ارتفاع بسيط في الكولسترول الضار، ولا يأخذ دواء من قبل، فنحن ننصحه بالحمية التي منها اجتناب صفار البيض كمحاولة لتقليل الكولسترول ١٠ %؛ حتى يصل للمستوى المطلوب في حالته".