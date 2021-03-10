"Brand Finance": أرامكو السعودية أقوى علامة تجارية في الشرق الأوسط

45 شركة سعودية تستحوذ على قائمة الـ100 علامة تجارية الأقوى بالمنطقة

استحوذت 45 شركة سعودية من بين 100 شركة في الشرق الأوسط، على قائمة "أقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط"، وهو ما يمثل 56% من إجمالي قيمة العلامة التجارية في المنطقة؛ وفقًا لتصنيف "Brand Finance".

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ25 علامة تجارية تمثل 36٪ من العلامات التجارية، وقطر في المرتبة الثالثة بـ12 علامة تجارية.

وتَصَدّر عملاق النفط السعودي "أرامكو" قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، وبلغت قيمة علامتها التجارية 37.5 مليار دولار.

وفي المرتبة الثانية سعوديًّا جاءت شركة الاتصالات السعودية "STC"، والمرتبة الثالثة جاءت شركة سابك، ورابعًا مصرف الراجحي، وفي المرتبة الخامسة البنك الأهلي التجاري (NCB).