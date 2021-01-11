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الطائف.. فرق لمعالجة آثار الأمطار والسيول في المواقع التي تأثرت بالحالة المطرية

أزالت فرق النظافة 98 طناً من المخلفات الصلبة والأتربة

نشرت أمانة الطائف فرق معالجة آثار الأمطار والسيول في جميع المواقع التي تأثرت بالحالة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وأزاحت صهاريج سحب المياه, التجمعات المائية من 18 موقعًا غير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، كما أزالت فرق النظافة 98 طناً من المخلفات الصلبة والأتربة التي جرفتها السيول إلى الشوارع وبالقرب من مناهل التصريف.
ورصدت أمانة الطائف أداء شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء الطائف، من خلال متابعة تصريف المياه داخل المنهولات والعبارات، وعملت فرق ميدانية مخصصة على متابعة أداء فتحات التصريف للعبارات ورصد كثافة المياه وفاعلية التصريف.
وأوضحت الأمانة أنها فعلت خطط العمل خلال فترة هطول الأمطار والتي شملت نشر فرق للطوارئ قبل بدء الحالة المطرية ومتابعة عبارات التصريف، وتنفيذ أعمال النظافة الخارجية والداخلية، ونشر معدات السحب بالمواقع التي لا تخدمها شبكات التصريف.
وبينت الأمانة أنها تعاملت بشكل فوري لسحب تجمع المياه وإعادة فتح الطرق، ومتابعة أداء الأنفاق وكفاءة تصريف مياه السيول.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. فرق لمعالجة آثار الأمطار والسيول في المواقع التي تأثرت بالحالة المطرية
سبق

نشرت أمانة الطائف فرق معالجة آثار الأمطار والسيول في جميع المواقع التي تأثرت بالحالة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وأزاحت صهاريج سحب المياه, التجمعات المائية من 18 موقعًا غير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، كما أزالت فرق النظافة 98 طناً من المخلفات الصلبة والأتربة التي جرفتها السيول إلى الشوارع وبالقرب من مناهل التصريف.
ورصدت أمانة الطائف أداء شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء الطائف، من خلال متابعة تصريف المياه داخل المنهولات والعبارات، وعملت فرق ميدانية مخصصة على متابعة أداء فتحات التصريف للعبارات ورصد كثافة المياه وفاعلية التصريف.
وأوضحت الأمانة أنها فعلت خطط العمل خلال فترة هطول الأمطار والتي شملت نشر فرق للطوارئ قبل بدء الحالة المطرية ومتابعة عبارات التصريف، وتنفيذ أعمال النظافة الخارجية والداخلية، ونشر معدات السحب بالمواقع التي لا تخدمها شبكات التصريف.
وبينت الأمانة أنها تعاملت بشكل فوري لسحب تجمع المياه وإعادة فتح الطرق، ومتابعة أداء الأنفاق وكفاءة تصريف مياه السيول.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
04:26 PM

الطائف.. فرق لمعالجة آثار الأمطار والسيول في المواقع التي تأثرت بالحالة المطرية

أزالت فرق النظافة 98 طناً من المخلفات الصلبة والأتربة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نشرت أمانة الطائف فرق معالجة آثار الأمطار والسيول في جميع المواقع التي تأثرت بالحالة المطرية التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، وأزاحت صهاريج سحب المياه, التجمعات المائية من 18 موقعًا غير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول، كما أزالت فرق النظافة 98 طناً من المخلفات الصلبة والأتربة التي جرفتها السيول إلى الشوارع وبالقرب من مناهل التصريف.
ورصدت أمانة الطائف أداء شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء الطائف، من خلال متابعة تصريف المياه داخل المنهولات والعبارات، وعملت فرق ميدانية مخصصة على متابعة أداء فتحات التصريف للعبارات ورصد كثافة المياه وفاعلية التصريف.
وأوضحت الأمانة أنها فعلت خطط العمل خلال فترة هطول الأمطار والتي شملت نشر فرق للطوارئ قبل بدء الحالة المطرية ومتابعة عبارات التصريف، وتنفيذ أعمال النظافة الخارجية والداخلية، ونشر معدات السحب بالمواقع التي لا تخدمها شبكات التصريف.
وبينت الأمانة أنها تعاملت بشكل فوري لسحب تجمع المياه وإعادة فتح الطرق، ومتابعة أداء الأنفاق وكفاءة تصريف مياه السيول.

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