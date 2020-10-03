النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حرس الحدود ينقذ 6 مواطنين تعطل قاربهم بالمدينة المنورة

إثر تلقي بلاغ على هاتف الطوارئ

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد فرج عبدالحميد، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارئ ( 944 ) عن تعرض قارب نزهة لعطل في عرض البحر، وعلى متنه ستة مواطنين، حيث تمت مباشرة البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة لهم وقطر القارب إلى مرسى العباسي بعد التأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حرس الحدود ينقذ 6 مواطنين تعطل قاربهم بالمدينة المنورة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد فرج عبدالحميد، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارئ ( 944 ) عن تعرض قارب نزهة لعطل في عرض البحر، وعلى متنه ستة مواطنين، حيث تمت مباشرة البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة لهم وقطر القارب إلى مرسى العباسي بعد التأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
06:31 PM

حرس الحدود ينقذ 6 مواطنين تعطل قاربهم بالمدينة المنورة

إثر تلقي بلاغ على هاتف الطوارئ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
909

صرّح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد فرج عبدالحميد، أن دوريات حرس الحدود البحرية تلقت بلاغاً على هاتف الطوارئ ( 944 ) عن تعرض قارب نزهة لعطل في عرض البحر، وعلى متنه ستة مواطنين، حيث تمت مباشرة البلاغ وتقديم المساعدة اللازمة لهم وقطر القارب إلى مرسى العباسي بعد التأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,240
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,366
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,057

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة