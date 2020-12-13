النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

اتحاد الإعلام الرياضي يُقيم برنامجًا متخصصًا في الراليات وسباقات الفورمولا

تزامناً مع اقتراب استضافة المملكة للعديد من المنافسات الخاصة2021

يقيم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "عن بعد" بعد غدٍ الثلاثاء، البرنامج المتخصص في التغطية الإعلامية للراليات وسباقات الفورمولا الذي سيتاح لجميع المهتمين بالجانب الإعلامي في مجال السيارات والمحركات.

وأوضح الاتحاد أن البرنامج يتكون من مرحلتين، الأولى برنامج تعريفي شامل عن الراليات وسباقات الفورمولا بشكل عام من الناحية التنظيمية والإعلامية، ومن خلالها سيتم ترشيح أبرز المتفاعلين للمشاركة في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن برنامج تدريبي مكثف عن فنون التغطية الإعلامية لهذه الرياضات، وتطبيقات عملية للعمل الصحفي في سباقات الفورمولا إي التي تستضيفها المملكة في فبراير القادم بالدرعية.


وينظم الاتحاد البرنامج تزامناً مع اقتراب استضافة المملكة للعديد من المنافسات الخاصة بالفورمولا ابتداءً من مطلع العام 2021، إضافة لكونه ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المخصصة للتغطيات الإعلامية بالرياضات المختلفة، التي تهدف إلى تطوير الإعلاميين الرياضيين في التغطية الإعلامية للألعاب المختلفة، ورفع ثقافة منتسبي المجال الإعلامي بالأنظمة والقوانين الخاصة بكل منافسة، مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جميع الجوانب الإعلامية لهذه الألعاب وزيادة انتشارها وتغطية منافساتها بكل مهنية واحترافية, داعياً من لديه الرغبة التسجيل من خلال الرابط: https://ssmfksa.com/courses .

الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
اتحاد الإعلام الرياضي يُقيم برنامجًا متخصصًا في الراليات وسباقات الفورمولا
سبق

يقيم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "عن بعد" بعد غدٍ الثلاثاء، البرنامج المتخصص في التغطية الإعلامية للراليات وسباقات الفورمولا الذي سيتاح لجميع المهتمين بالجانب الإعلامي في مجال السيارات والمحركات.

وأوضح الاتحاد أن البرنامج يتكون من مرحلتين، الأولى برنامج تعريفي شامل عن الراليات وسباقات الفورمولا بشكل عام من الناحية التنظيمية والإعلامية، ومن خلالها سيتم ترشيح أبرز المتفاعلين للمشاركة في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن برنامج تدريبي مكثف عن فنون التغطية الإعلامية لهذه الرياضات، وتطبيقات عملية للعمل الصحفي في سباقات الفورمولا إي التي تستضيفها المملكة في فبراير القادم بالدرعية.


وينظم الاتحاد البرنامج تزامناً مع اقتراب استضافة المملكة للعديد من المنافسات الخاصة بالفورمولا ابتداءً من مطلع العام 2021، إضافة لكونه ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المخصصة للتغطيات الإعلامية بالرياضات المختلفة، التي تهدف إلى تطوير الإعلاميين الرياضيين في التغطية الإعلامية للألعاب المختلفة، ورفع ثقافة منتسبي المجال الإعلامي بالأنظمة والقوانين الخاصة بكل منافسة، مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جميع الجوانب الإعلامية لهذه الألعاب وزيادة انتشارها وتغطية منافساتها بكل مهنية واحترافية, داعياً من لديه الرغبة التسجيل من خلال الرابط: https://ssmfksa.com/courses .

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
07:28 PM

اتحاد الإعلام الرياضي يُقيم برنامجًا متخصصًا في الراليات وسباقات الفورمولا

تزامناً مع اقتراب استضافة المملكة للعديد من المنافسات الخاصة2021

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
73

يقيم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية "عن بعد" بعد غدٍ الثلاثاء، البرنامج المتخصص في التغطية الإعلامية للراليات وسباقات الفورمولا الذي سيتاح لجميع المهتمين بالجانب الإعلامي في مجال السيارات والمحركات.

وأوضح الاتحاد أن البرنامج يتكون من مرحلتين، الأولى برنامج تعريفي شامل عن الراليات وسباقات الفورمولا بشكل عام من الناحية التنظيمية والإعلامية، ومن خلالها سيتم ترشيح أبرز المتفاعلين للمشاركة في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن برنامج تدريبي مكثف عن فنون التغطية الإعلامية لهذه الرياضات، وتطبيقات عملية للعمل الصحفي في سباقات الفورمولا إي التي تستضيفها المملكة في فبراير القادم بالدرعية.


وينظم الاتحاد البرنامج تزامناً مع اقتراب استضافة المملكة للعديد من المنافسات الخاصة بالفورمولا ابتداءً من مطلع العام 2021، إضافة لكونه ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المخصصة للتغطيات الإعلامية بالرياضات المختلفة، التي تهدف إلى تطوير الإعلاميين الرياضيين في التغطية الإعلامية للألعاب المختلفة، ورفع ثقافة منتسبي المجال الإعلامي بالأنظمة والقوانين الخاصة بكل منافسة، مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير جميع الجوانب الإعلامية لهذه الألعاب وزيادة انتشارها وتغطية منافساتها بكل مهنية واحترافية, داعياً من لديه الرغبة التسجيل من خلال الرابط: https://ssmfksa.com/courses .

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,487
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,010

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة