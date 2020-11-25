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فنان العرب "محمد عبده": الهلال بيض الوجه وما قصر ..أحسن من اللي بالي بالك !

بعد تحقيق كبير آسيا اللقب الآسيوي الثامن

قدم "فنان العرب" محمد عبده التهنئة لإدارة ولاعبي ومنسوبي وجماهير نادي الهلال السعودي، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بالنادي كأس آسيا للأندية الأبطال 2021، أمس الثلاثاء ، على حساب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي ، بهدفين دون مقابل أحرزهما ناصر الدوسري والمالي موسى ماريغا، في اللقاء الذي جمع الطرفين، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض .

وقال محمد عبده مهنئًا: "ارفع التهنئة لولاة الأمر أولاً، ولكل الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، بتحقيق الهلال الإنجاز الآسيوي التاريخي وهو ( أي الهلال) أحسن من اللي بالي بالك ( ردًا على سؤال لمذيع روتانا الزميل فهد الشليل الذي أجرى معه اللقاء) .

وكان محمد عبده قد شارك في احتفال زعيم آسيا الهلال، الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء في الرياض، وتحديدًا في "البوليفارد بلس"، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 .

يُذكر أن الهلال حقق اللقب الآسيوي الثامن في مسيرته والرابع ( بالمسمى الجديد) ليبلغ البطولة رقم 63 في تاريخه .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فنان العرب "محمد عبده": الهلال بيض الوجه وما قصر ..أحسن من اللي بالي بالك !
سبق

قدم "فنان العرب" محمد عبده التهنئة لإدارة ولاعبي ومنسوبي وجماهير نادي الهلال السعودي، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بالنادي كأس آسيا للأندية الأبطال 2021، أمس الثلاثاء ، على حساب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي ، بهدفين دون مقابل أحرزهما ناصر الدوسري والمالي موسى ماريغا، في اللقاء الذي جمع الطرفين، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض .

وقال محمد عبده مهنئًا: "ارفع التهنئة لولاة الأمر أولاً، ولكل الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، بتحقيق الهلال الإنجاز الآسيوي التاريخي وهو ( أي الهلال) أحسن من اللي بالي بالك ( ردًا على سؤال لمذيع روتانا الزميل فهد الشليل الذي أجرى معه اللقاء) .

وكان محمد عبده قد شارك في احتفال زعيم آسيا الهلال، الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء في الرياض، وتحديدًا في "البوليفارد بلس"، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 .

يُذكر أن الهلال حقق اللقب الآسيوي الثامن في مسيرته والرابع ( بالمسمى الجديد) ليبلغ البطولة رقم 63 في تاريخه .

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
11:35 PM

فنان العرب "محمد عبده": الهلال بيض الوجه وما قصر ..أحسن من اللي بالي بالك !

بعد تحقيق كبير آسيا اللقب الآسيوي الثامن

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أحمد سرور - الرياض
11
8,986

قدم "فنان العرب" محمد عبده التهنئة لإدارة ولاعبي ومنسوبي وجماهير نادي الهلال السعودي، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول بالنادي كأس آسيا للأندية الأبطال 2021، أمس الثلاثاء ، على حساب نظيره بوهانج الكوري الجنوبي ، بهدفين دون مقابل أحرزهما ناصر الدوسري والمالي موسى ماريغا، في اللقاء الذي جمع الطرفين، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض .

وقال محمد عبده مهنئًا: "ارفع التهنئة لولاة الأمر أولاً، ولكل الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، بتحقيق الهلال الإنجاز الآسيوي التاريخي وهو ( أي الهلال) أحسن من اللي بالي بالك ( ردًا على سؤال لمذيع روتانا الزميل فهد الشليل الذي أجرى معه اللقاء) .

وكان محمد عبده قد شارك في احتفال زعيم آسيا الهلال، الذي أُقيم مساء اليوم الأربعاء في الرياض، وتحديدًا في "البوليفارد بلس"، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 .

يُذكر أن الهلال حقق اللقب الآسيوي الثامن في مسيرته والرابع ( بالمسمى الجديد) ليبلغ البطولة رقم 63 في تاريخه .

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