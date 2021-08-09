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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير تونس لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.

وشهد الاستقبال الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير تونس لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.

وشهد الاستقبال الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
02:13 PM

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير تونس لدى المملكة

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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413

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.

وشهد الاستقبال الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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