مقتل العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في إثيوبيا

قضى في تبادل لإطلاق النار

أفادت وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، اليوم الاثنين، بأن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في ولاية أمهرة أسامنيو تسيجي اعتُقل وقُتل، وفقاً لـ"رويترز".

من جهتها، ذكرت قناة "فرانس 24" أن "تسيجي" قُتِل في تبادل لإطلاق النار مع القوات الأمنية.

وأسفرت أعمال العنف، أمس، عن مقتل خمسة مسؤولين كبار من بينهم رئيس أركان الجيش الإثيوبي.

وكان "تسيجي" المتهم بالمحاولة الانقلابية سجيناً بتهمة تنفيذ محاولة انقلابية قبل سنوات، قبل أن يفرج عنه العام الماضي في إطار عفو حكومي عن السجناء السياسيين.