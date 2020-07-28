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كوريا الجنوبية: 28 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفاً و203 حالات حتى صباح اليوم.

وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محلياً.

ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم، إلى 300 وفاة بزيادة حالة واحدة.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 28 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفاً و203 حالات حتى صباح اليوم.

وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محلياً.

ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم، إلى 300 وفاة بزيادة حالة واحدة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:19 AM

كوريا الجنوبية: 28 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي المصابين بالفيروس يرتفع بذلك إلى 14 ألفاً و203 حالات حتى صباح اليوم.

وأوضحت أنه من بين حالات الإصابة الجديدة تم تسجيل 23 حالة من القادمين من الخارج و5 حالات لانتقال العدوى محلياً.

ووصل إجمالي عدد المتوفين بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا حتى اليوم، إلى 300 وفاة بزيادة حالة واحدة.

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