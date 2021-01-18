النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بايدن" ينتظر توصية المخابرات حول اطلاع ترامب على معلومات سرية

"كلين" قال إن ذلك يخفف جانبًا من المخاطر المحتملة على الأمن القومي

قال رون كلين كبير مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الرئيس ينتظر توصية مستشاريه لشؤون المخابرات حول إمكانية اطلاع دونالد ترامب على معلومات سرية بعد رحيله عن البيت الأبيض، وفق روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أدلى كلين بهذا التعليق بعد مقال كتبته سو غوردون نائبة مدير المخابرات الوطنية السابقة، تعارض فيه اطلاع ترامب على مثل هذه المعلومات فور مغادرته الرئاسة.

وفي المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان "لا حاجة إلى اطلاع الرئيس السابق ترامب على معلومات المخابرات"، قالت غوردون: "بهذا الإجراء البسيط، الذي هو فقط من صلاحيات الرئيس الجديد، يمكن لجو بايدن أن يخفف جانبًا واحدًا من المخاطر المحتملة على الأمن القومي التي يشكلها المواطن دونالد ترامب".

وردًا على سؤال حول دعوة غوردون، صرح كلين لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" بأن بايدن سيحتاج إلى توصيات من مستشاريه المتخصصين في شؤون المخابرات قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

وأضاف: "سنطلب بالتأكيد توصية خبراء المخابرات في إدارة بايدن، وسنتصرف بناء عليها".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"بايدن" ينتظر توصية المخابرات حول اطلاع ترامب على معلومات سرية
سبق

قال رون كلين كبير مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الرئيس ينتظر توصية مستشاريه لشؤون المخابرات حول إمكانية اطلاع دونالد ترامب على معلومات سرية بعد رحيله عن البيت الأبيض، وفق روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أدلى كلين بهذا التعليق بعد مقال كتبته سو غوردون نائبة مدير المخابرات الوطنية السابقة، تعارض فيه اطلاع ترامب على مثل هذه المعلومات فور مغادرته الرئاسة.

وفي المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان "لا حاجة إلى اطلاع الرئيس السابق ترامب على معلومات المخابرات"، قالت غوردون: "بهذا الإجراء البسيط، الذي هو فقط من صلاحيات الرئيس الجديد، يمكن لجو بايدن أن يخفف جانبًا واحدًا من المخاطر المحتملة على الأمن القومي التي يشكلها المواطن دونالد ترامب".

وردًا على سؤال حول دعوة غوردون، صرح كلين لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" بأن بايدن سيحتاج إلى توصيات من مستشاريه المتخصصين في شؤون المخابرات قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

وأضاف: "سنطلب بالتأكيد توصية خبراء المخابرات في إدارة بايدن، وسنتصرف بناء عليها".

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
01:03 AM

"بايدن" ينتظر توصية المخابرات حول اطلاع ترامب على معلومات سرية

"كلين" قال إن ذلك يخفف جانبًا من المخاطر المحتملة على الأمن القومي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,045

قال رون كلين كبير مساعدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الرئيس ينتظر توصية مستشاريه لشؤون المخابرات حول إمكانية اطلاع دونالد ترامب على معلومات سرية بعد رحيله عن البيت الأبيض، وفق روسيا اليوم.

وفي التفاصيل، أدلى كلين بهذا التعليق بعد مقال كتبته سو غوردون نائبة مدير المخابرات الوطنية السابقة، تعارض فيه اطلاع ترامب على مثل هذه المعلومات فور مغادرته الرئاسة.

وفي المقال الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بعنوان "لا حاجة إلى اطلاع الرئيس السابق ترامب على معلومات المخابرات"، قالت غوردون: "بهذا الإجراء البسيط، الذي هو فقط من صلاحيات الرئيس الجديد، يمكن لجو بايدن أن يخفف جانبًا واحدًا من المخاطر المحتملة على الأمن القومي التي يشكلها المواطن دونالد ترامب".

وردًا على سؤال حول دعوة غوردون، صرح كلين لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" بأن بايدن سيحتاج إلى توصيات من مستشاريه المتخصصين في شؤون المخابرات قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.

وأضاف: "سنطلب بالتأكيد توصية خبراء المخابرات في إدارة بايدن، وسنتصرف بناء عليها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,414
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,065
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,807
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,833

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة