النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جراحة معقدة بمستشفى سليمان الحبيب تُنقذ "عشرينياً" من الشلل التام

حادث مروري نتجت عنه إصابة حادة في العمود الفقري وكسر مركب بالفقرات الصدرية

تمكّن فريق طبي متخصّص بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، بفضل الله، من إجراء عملية جراحية ناجحة أنقذت شاباً أُصيب بالعمود الفقري في حادث مروري من الشلل.

وقال د. ناجي المسعود استشاري جراحة المخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض أُسعف إلى المستشفى وهو يعاني إصابات جسيمة، وفور وصوله قام الفريق الطبي بقسم الطوارئ بعمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته، وعمل تثبيت مؤقت للكسر لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الأضرار التي لحقت بعموده الفقري بشكل دقيق.

وأضاف د. المسعود، بيّنت صور الأشعة المقطعية والمغناطيسية إصابة حادة في العمود الفقري، بالإضافة إلى كسر مركب في الفقرات الصدرية، وتسبّب ذلك في كثير من الأعراض شديدة التأثير أبرزها شلل شبه تام في الأطراف السفلية مع عدم القدرة على التحكم في التبول والبراز.

واستطرد بأنه نسبة للتعقيدات الطبية التي اكتنفت الحالة تعامل الفريق الطبي معها بالسرعة اللازمة، حيث قرر التدخل الطبي العاجل، واتخاذ التدابير والتحضيرات اللازمة، حيث أخضعت الحالة لعملية تحت المراقبة العصبية تمّ فيها فك الضغط عن الحبل الشوكي، ومعالجة الكسر المركب وتثبيت الفقرات في مكانها الطبيعي، باستخدام تقنيتَي الشرائح المعدنية ذاتية الانغلاق، والبراغي المعدنية وتعد الشرائح من أحدث تقنيات التعامل مع هذا النوع من الكسور، كما تمّ في العملية التي استغرقت "5" ساعات، معالجة الأضرار التي لحقت بالعمود الفقري.

وحققت العملية نجاحاً كبيراً وانعكس ذلك على الحالة الصحية للمريض التي تحسنت بعد العملية بشكل مطرد مع العناية الطبية الحثيثة أثناء الأيام القليلة التي ظل فيها منوماً بالمستشفى إلى أن غادره إلى منزله وهو يتحرك على قدميه مع بعض المساعدة، والآن يقوم بتنفيذ برنامج إعادة تأهيل وعلاج طبيعي وتشير المعطيات الطبية كافة إلى أنه سيستعيد بنهاية هذا البرنامج قدرته الكاملة على الحركة.

ويعد مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناؤها، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها في مختلف التخصصات، وتوظيفه أحدث وأفضل ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جراحة معقدة بمستشفى سليمان الحبيب تُنقذ "عشرينياً" من الشلل التام
سبق

تمكّن فريق طبي متخصّص بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، بفضل الله، من إجراء عملية جراحية ناجحة أنقذت شاباً أُصيب بالعمود الفقري في حادث مروري من الشلل.

وقال د. ناجي المسعود استشاري جراحة المخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض أُسعف إلى المستشفى وهو يعاني إصابات جسيمة، وفور وصوله قام الفريق الطبي بقسم الطوارئ بعمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته، وعمل تثبيت مؤقت للكسر لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الأضرار التي لحقت بعموده الفقري بشكل دقيق.

وأضاف د. المسعود، بيّنت صور الأشعة المقطعية والمغناطيسية إصابة حادة في العمود الفقري، بالإضافة إلى كسر مركب في الفقرات الصدرية، وتسبّب ذلك في كثير من الأعراض شديدة التأثير أبرزها شلل شبه تام في الأطراف السفلية مع عدم القدرة على التحكم في التبول والبراز.

واستطرد بأنه نسبة للتعقيدات الطبية التي اكتنفت الحالة تعامل الفريق الطبي معها بالسرعة اللازمة، حيث قرر التدخل الطبي العاجل، واتخاذ التدابير والتحضيرات اللازمة، حيث أخضعت الحالة لعملية تحت المراقبة العصبية تمّ فيها فك الضغط عن الحبل الشوكي، ومعالجة الكسر المركب وتثبيت الفقرات في مكانها الطبيعي، باستخدام تقنيتَي الشرائح المعدنية ذاتية الانغلاق، والبراغي المعدنية وتعد الشرائح من أحدث تقنيات التعامل مع هذا النوع من الكسور، كما تمّ في العملية التي استغرقت "5" ساعات، معالجة الأضرار التي لحقت بالعمود الفقري.

وحققت العملية نجاحاً كبيراً وانعكس ذلك على الحالة الصحية للمريض التي تحسنت بعد العملية بشكل مطرد مع العناية الطبية الحثيثة أثناء الأيام القليلة التي ظل فيها منوماً بالمستشفى إلى أن غادره إلى منزله وهو يتحرك على قدميه مع بعض المساعدة، والآن يقوم بتنفيذ برنامج إعادة تأهيل وعلاج طبيعي وتشير المعطيات الطبية كافة إلى أنه سيستعيد بنهاية هذا البرنامج قدرته الكاملة على الحركة.

ويعد مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناؤها، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها في مختلف التخصصات، وتوظيفه أحدث وأفضل ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:09 PM

جراحة معقدة بمستشفى سليمان الحبيب تُنقذ "عشرينياً" من الشلل التام

حادث مروري نتجت عنه إصابة حادة في العمود الفقري وكسر مركب بالفقرات الصدرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
2
1,968

تمكّن فريق طبي متخصّص بمستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، بفضل الله، من إجراء عملية جراحية ناجحة أنقذت شاباً أُصيب بالعمود الفقري في حادث مروري من الشلل.

وقال د. ناجي المسعود استشاري جراحة المخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبي المعالج، إن المريض أُسعف إلى المستشفى وهو يعاني إصابات جسيمة، وفور وصوله قام الفريق الطبي بقسم الطوارئ بعمل الإسعافات الأولية اللازمة لحالته، وعمل تثبيت مؤقت للكسر لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص الأضرار التي لحقت بعموده الفقري بشكل دقيق.

وأضاف د. المسعود، بيّنت صور الأشعة المقطعية والمغناطيسية إصابة حادة في العمود الفقري، بالإضافة إلى كسر مركب في الفقرات الصدرية، وتسبّب ذلك في كثير من الأعراض شديدة التأثير أبرزها شلل شبه تام في الأطراف السفلية مع عدم القدرة على التحكم في التبول والبراز.

واستطرد بأنه نسبة للتعقيدات الطبية التي اكتنفت الحالة تعامل الفريق الطبي معها بالسرعة اللازمة، حيث قرر التدخل الطبي العاجل، واتخاذ التدابير والتحضيرات اللازمة، حيث أخضعت الحالة لعملية تحت المراقبة العصبية تمّ فيها فك الضغط عن الحبل الشوكي، ومعالجة الكسر المركب وتثبيت الفقرات في مكانها الطبيعي، باستخدام تقنيتَي الشرائح المعدنية ذاتية الانغلاق، والبراغي المعدنية وتعد الشرائح من أحدث تقنيات التعامل مع هذا النوع من الكسور، كما تمّ في العملية التي استغرقت "5" ساعات، معالجة الأضرار التي لحقت بالعمود الفقري.

وحققت العملية نجاحاً كبيراً وانعكس ذلك على الحالة الصحية للمريض التي تحسنت بعد العملية بشكل مطرد مع العناية الطبية الحثيثة أثناء الأيام القليلة التي ظل فيها منوماً بالمستشفى إلى أن غادره إلى منزله وهو يتحرك على قدميه مع بعض المساعدة، والآن يقوم بتنفيذ برنامج إعادة تأهيل وعلاج طبيعي وتشير المعطيات الطبية كافة إلى أنه سيستعيد بنهاية هذا البرنامج قدرته الكاملة على الحركة.

ويعد مستشفى د. سليمان الحبيب بالقصيم، إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناؤها، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها في مختلف التخصصات، وتوظيفه أحدث وأفضل ما أنتجته التكنولوجيا الطبية من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,794

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة