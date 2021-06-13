"الوطني للأرصاد": موجة حارة على محافظتَي بدر وينبع

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتَي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنوّرة.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتَي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنوّرة.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتَي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنوّرة.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من موجة طقس حارة على محافظتَي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنوّرة.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.