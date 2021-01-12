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الولايات المتحدة تؤكد: مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايزك بومبيو، مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" المصنف إرهابيًا على المستوى الدولي، محمد المصري.

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الولايات المتحدة تؤكد: مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"
سبق

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايزك بومبيو، مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" المصنف إرهابيًا على المستوى الدولي، محمد المصري.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
06:53 PM
اخر تعديل
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
06:59 PM

الولايات المتحدة تؤكد: مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايزك بومبيو، مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" المصنف إرهابيًا على المستوى الدولي، محمد المصري.

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