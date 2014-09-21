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أجواء لطيفة فجرًا.. هنا "خريطة هطولات الثلاثاء" كما يرسمها "الحصيني"

قال: طقس حار نهارًا ورياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والشرقية

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء حارة نسبيًّا نهارًا، لطيفة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، المدينة، الباحة، عسير، جازان، جنوب تبوك)، وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض، وعمان، واليمن".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والشرقية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء لطيفة فجرًا.. هنا "خريطة هطولات الثلاثاء" كما يرسمها "الحصيني"
سبق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء حارة نسبيًّا نهارًا، لطيفة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، المدينة، الباحة، عسير، جازان، جنوب تبوك)، وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض، وعمان، واليمن".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والشرقية".

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:39 AM

أجواء لطيفة فجرًا.. هنا "خريطة هطولات الثلاثاء" كما يرسمها "الحصيني"

قال: طقس حار نهارًا ورياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الثلاثاء حارة نسبيًّا نهارًا، لطيفة فجرًا على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق: (مكة، المدينة، الباحة، عسير، جازان، جنوب تبوك)، وأقصى جنوب غرب منطقة الرياض، وعمان، واليمن".

وتابع: "رياح من متوسطة لشبه قوية على الغربية والشرقية".

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