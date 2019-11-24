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قائد القوات الجوية يخرِّج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك

ضمت خريجين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي وأفرع القوات المسلحة

خرَّج قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز "دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك" رقم (3-2021)، في مركز الحرب الجوي اليوم.

وضمت الدورة خريجين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي، وأفرع القوات المسلحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قائد القوات الجوية يخرِّج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك
سبق

خرَّج قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز "دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك" رقم (3-2021)، في مركز الحرب الجوي اليوم.

وضمت الدورة خريجين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي، وأفرع القوات المسلحة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
07:28 PM

قائد القوات الجوية يخرِّج دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك

ضمت خريجين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي وأفرع القوات المسلحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خرَّج قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز "دورة عمليات الدفاع الجوي المشترك" رقم (3-2021)، في مركز الحرب الجوي اليوم.

وضمت الدورة خريجين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة الحرس الملكي، وأفرع القوات المسلحة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,801
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,320
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,233
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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