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"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات

طبِّقت العقوبات والغرامات بحق مرتكبي التجاوزات

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة، عددًا من الحملات التفتيشية خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

واستهدفت الحملات القيام بجولات رقابية مجدولة ومفاجئة للتفتيش على الصالات وقصور الأفراح والاستراحات والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأسواق والمحال والحدائق والمنتزهات، في سبيل الحدّ من المخالفات ومنع التجمعات التي تتجاوز الأعداد المسموح بها، مع ضمان تطبيق "البروتوكولات" الوقائية، ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتعقيم الأيدي، وارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملات المكثفة عن رصد وضبط عددٍ من المخالفات بلغت 304 مخالفات، شملت 95 مخالفة لعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة للمرتادين عند المداخل، و103 مخالفات لعدم لبس الكمامات على الوجه، و45 مخالفة لعدم التزام العاملين في المنشآت بالإجراءات الاحترازية اللازمة و"البروتوكولات" المعمول بها، بالإضافة إلى 37 مخالفة لعدم تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي و24 مخالفة بسبب عدم توفير المواد وأدوات التعقيم المناسبة.

وطبِّقت على إثر ذلك العقوبات والغرامات بحق مرتكبي تلك التجاوزات وفق الأنظمة المعمول بها ولائحة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار كورونا.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الرقابية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها وفق خطة عمل محكمة لضبط المخالفات، ومتابعة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتحول دون انتشار الفيروس.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة الباحة، إلى سرعة الإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء إنفاذًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

الباحة أمانة منطقة الباحة فيروس كورونا الجديد أمانة الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات
سبق

نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة، عددًا من الحملات التفتيشية خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

واستهدفت الحملات القيام بجولات رقابية مجدولة ومفاجئة للتفتيش على الصالات وقصور الأفراح والاستراحات والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأسواق والمحال والحدائق والمنتزهات، في سبيل الحدّ من المخالفات ومنع التجمعات التي تتجاوز الأعداد المسموح بها، مع ضمان تطبيق "البروتوكولات" الوقائية، ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتعقيم الأيدي، وارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملات المكثفة عن رصد وضبط عددٍ من المخالفات بلغت 304 مخالفات، شملت 95 مخالفة لعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة للمرتادين عند المداخل، و103 مخالفات لعدم لبس الكمامات على الوجه، و45 مخالفة لعدم التزام العاملين في المنشآت بالإجراءات الاحترازية اللازمة و"البروتوكولات" المعمول بها، بالإضافة إلى 37 مخالفة لعدم تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي و24 مخالفة بسبب عدم توفير المواد وأدوات التعقيم المناسبة.

وطبِّقت على إثر ذلك العقوبات والغرامات بحق مرتكبي تلك التجاوزات وفق الأنظمة المعمول بها ولائحة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار كورونا.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الرقابية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها وفق خطة عمل محكمة لضبط المخالفات، ومتابعة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتحول دون انتشار الفيروس.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة الباحة، إلى سرعة الإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء إنفاذًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
11:21 PM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:09 AM

"السواط": الفرق الرقابية بأمانة الباحة وبلدياتها تضبط 304 مخالفات

طبِّقت العقوبات والغرامات بحق مرتكبي التجاوزات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة، عددًا من الحملات التفتيشية خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا.

واستهدفت الحملات القيام بجولات رقابية مجدولة ومفاجئة للتفتيش على الصالات وقصور الأفراح والاستراحات والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأسواق والمحال والحدائق والمنتزهات، في سبيل الحدّ من المخالفات ومنع التجمعات التي تتجاوز الأعداد المسموح بها، مع ضمان تطبيق "البروتوكولات" الوقائية، ومنها إجراءات التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتعقيم الأيدي، وارتداء الكمامات.

وأسفرت الحملات المكثفة عن رصد وضبط عددٍ من المخالفات بلغت 304 مخالفات، شملت 95 مخالفة لعدم الالتزام بقياس درجة الحرارة للمرتادين عند المداخل، و103 مخالفات لعدم لبس الكمامات على الوجه، و45 مخالفة لعدم التزام العاملين في المنشآت بالإجراءات الاحترازية اللازمة و"البروتوكولات" المعمول بها، بالإضافة إلى 37 مخالفة لعدم تطبيق ضوابط التباعد الاجتماعي و24 مخالفة بسبب عدم توفير المواد وأدوات التعقيم المناسبة.

وطبِّقت على إثر ذلك العقوبات والغرامات بحق مرتكبي تلك التجاوزات وفق الأنظمة المعمول بها ولائحة المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحدّ من انتشار كورونا.

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، أن الفرق الرقابية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها تعمل على مدار الساعة بكامل طاقتها وفق خطة عمل محكمة لضبط المخالفات، ومتابعة الالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وتحول دون انتشار الفيروس.

ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات منطقة الباحة، إلى سرعة الإبلاغ عن الملحوظات والمخالفات المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940 كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء إنفاذًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.

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