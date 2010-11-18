بها 70% من المياه العذبة على الأرض.. 12 معلومة مذهلة عن القارة القطبية الجنوبية

فيها أماكن لم يسقط عليها المطر أو الثلج منذ مليوني سنة

قد لا يعلم كثيرون أن 70 في المائة من المياه العذبة على الأرض موجودة في القارة القطبية الجنوبية أو " أنتاركتيكا "، وأن هناك أماكن في تلك القارة لم يسقط عليها المطر أو الثلج منذ مليوني سنة، وأنه ليس لتلك المنطقة الضخمة توقيت زمني، هذه بعض الحقائق الغريبة والمذهلة عن تلك البقعة النائية من الأرض.

ويقول موقع " بورد باندا" للأخبار الخفيفة، هناك الكثير مما لا نعرفه حتى الآن عن كوكبنا، الأرض، خاصة فيما يتعلق بالأماكن البعيدة، التي يصعب الوصول إليها وحيث يكون المناخ قاسياً وغير جذاب. مما يجعل القارة القطبية الجنوبية واحدة من أكثر الأماكن غموضاً على وجه الأرض، إنها صحراء جليدية نائية ومهجورة، تضم في داخلها العديد من الأسرار التي لم يتم كشفها بعد.

وحسب " بورد باندا"، قام أحد مستخدمي الإنترنت بتجميع قائمة بأكثر الحقائق غرابة وإثارة للدهشة حول أنتاركتيكا، ومنها 12 حقيقة نقدمها هنا وهي:

* تضم 70 % من المياه العذبة في العالم

يوجد في القارة القطبية الجنوبية حوالي 90 في المائة من جليد العالم و70 في المائة من المياه العذبة، وإذا ذاب كل الجليد الجليدي في القطب الجنوبي، فإن مستويات البحار في العالم سترتفع حوالي 61 متراً.

* بها أماكن لم يسقط عليها المطر أو الثلج منذ مليوني سنة

حوالي 1 في المائة من القارة القطبية الجنوبية، خالية من الجليد بشكل دائم - وتسمى هذه المناطق بالوديان الجافة أو الواحات القطبية الجنوبية. يُعتقد أنها أقسى أنواع الصحارى في العالم، ويُقدر أن هذه المناطق لم تشهد أمطاراً أو ثلوجاً خلال ما يقرب من مليوني عام، وفقاً لدراسة قام بها علماء أستراليون.

* عثر فيها على أكبر عدد من النيازك في العالم

وفقاً للعلماء، تسقط النيازك على كل مكان على الأرض، لكن إذا سقطت النيازك في غابات أو أماكن رطبة، فإن الرطوبة والأكسجين يؤديان إلى تآكلها، لكن في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، حيث المناخ جاف للغاية، فإن احتمال تآكل النيازك يكاد يكون معدوماً. بالإضافة إلى ذلك، يكون العثور على صخور النيازك أسهل على السطح الجليدي الأبيض، ولهذا تم جمع أكثر من 20 ألف عينة من الصخور من مصادر غير معروفة في أنتاركتيكا منذ عام 1976.

* ليس لها توقيت زمني رسمي

لأن القارة القطبية الجنوبية غير مأهولة في الغالب، فإن القارة غير مقسمة رسمياً إلى مناطق زمنية. ولهذا يستخدم عدد من محطات البحث الموجودة إما توقيت البلد التي تنتسب اليه، أو تستخدم التوقيت المحلي للبلدان المجاورة، كتوقيت شيلي مثلا.

* "إميليو ماركوس بالما" أول شخص يولد في القارة القطبية الجنوبية

في عام 1978، دخل إيميليو ماركوس بالما التاريخ من خلال كونه أول شخص يولد في القارة القطبية الجنوبية، حين كان والده قائد كتيبة بالجيش الأرجنتيني يعمل في قاعدة اسبيرانزا للأبحاث. ومنذ ذلك الحين، ولد 10 أشخاص آخرين في القارة، وقد سجل بالما في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

* تضم أكثر من 300 بحيرة ضخمة تحت الغطاء الثلجي

تم تحديد أكثر من 300 بحيرة ضخمة من المياه تحت القارة القطبية الجنوبية، وهذه البحيرات لا تتجمد بسبب الحرارة الأرضية والضغط.

* تم فيها تسجيل أبرد درجة حرارة على سطح الأرض ( -98 درجة مئوية )

في عام 2013، تم في القارة القطبية الجنوبية تسجيل أبرد درجة حرارة على سطح الأرض ( -98 درجة مئوية )، وقد تم تسجيلها خلال الليل القطبي، في فصل الشتاء، أما أعلى درجة حرارة سجلت في أنتاركتيكا فهي (17.5 درجة مئوية)، وسجلت في عام 2015، في قاعدة البحوث الأرجنتينية " اسبيرانزا "، بالقرب من الطرف الشمالي لشبه جزيرة أنتاركتيكا.

* هي والقطب الشمال لا يوجد بهما نمل

ينتشر نوع واحد من النمل على الأقل في كل بقعة يابسة على الكرة الأرضية، ما عدا القارة القطبية الجنوبية والقطب الشمالي وبعض الجزر النائية المهجورة، فهي الأماكن الوحيدة على الأرض التي لا يستعمرها النمل.

* أنتاركتيكا القارة الوحيدة التي لا يوجد بها زواحف وثعابين

القارة القطبية الجنوبية هي القارة الوحيدة التي لا يوجد بها زواحف وثعابين، ومع ذلك، هناك وفرة من أشكال أخرى من الحياة البرية، مثل الحيتان والفقمة وطيور البطريق وغيرها من الطيور.

* مساحة أنتاركتيكا تساوي 1.5 حجم الولايات المتحدة

تبلغ مساحة سطح القارة القطبية الجنوبية حوالي 14 مليون كيلومتر مربع، وتتضاعف هذه المساحة في فصل الشتاء، بسبب تراكم الجليد حول ساحلها، وهي ضعف مساحة أستراليا، و1.5 ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية.

* تم حظر الكلاب التي تجر المزالج من أنتاركتيكا عام 1994

في عام 1911، بدأ لأول مرة استخدام الكلاب لسحب الزلاجات، وذلك حين استخدمها المستكشفون النرويجيون لسحب الإمدادات، وبعد ذلك، تم الاحتفاظ بالكلاب لهذه المهمة، حتى عام 1994، حين تم حظرهم من القارة بسبب الخوف من انتقال أمراض الكلاب إلى حيوانات القارة، وخشية هروب الكلاب وقيامها بمضايقة الحيوانات الأخرى.

* أنتاركتيكا فيها جهاز صراف آلي واحد

قام بنك "ولز فارجو آند كومباني" الأمريكي بتركيب ماكينة الصراف الآلي في عام 1998 في محطة "ماك موردو" للأبحاث العلمية، لذا فإنها ماكينة الصراف الآلي الوحيدة بالقارة، وتقوم فقط بتوزيع الدولار الأمريكي.