شاهد.. ضبط ٤٠ قرقور صيد بحري مخالفاً في القنفذة

متروكة بصورة غير نظامية قرب إحدى الجزر غرب المحافظة

تمكّنت فرق المراقبة للثروة السمكية وبيئتها البحرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة، بالتعاون مع قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة، من ضبط أكثر من ٤٠ قرقوراً "متروكة بصورة غير نظامية قرب إحدى الجزر غرب محافظة القنفذة، والتي قد تتسبّب في آثار بيئية خطيرة على المصائد البحرية القريبة منها، وقتل عديد من الأسماك والكائنات البحرية.

يأتي ذلك استمراراً للجهود المبذولة في الحفاظ على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

من جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي؛ أنه تم التحفظ على "قراقير الصيد" ومصادرتها من قِبل مختصي الثروة السمكية وإخراجها من البحر؛ تمهيداً لإكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها، ودعا المعيدي جميع الصيادين والمتنزهين إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي؛ إن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.