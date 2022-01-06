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صافرة هولندية تضبط مباراة كأس السوبر.. بين الهلال والفيصلي

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة كأس السوبر السعودي التي تجمع الهلال (حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) ونظيره الفيصلي (حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين)، مساء اليوم الخميس، لطاقم تحكيم هولندي بقيادة الدولي داني ماكيلي، والتي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

ويساعده في اللقاء الحكمان الهولنديان هيسل ستيغسترا وجان دي فريس كحكام مساعدين، فيما سيكون الحكم الرابع السعودي سلطان الحربي.

ويتولى تقنية الـ "VAR" الحكم الهولندي كيفن بلوم، فيما يساعده السعودي ياسر السلطان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صافرة هولندية تضبط مباراة كأس السوبر.. بين الهلال والفيصلي
سبق

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة كأس السوبر السعودي التي تجمع الهلال (حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) ونظيره الفيصلي (حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين)، مساء اليوم الخميس، لطاقم تحكيم هولندي بقيادة الدولي داني ماكيلي، والتي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

ويساعده في اللقاء الحكمان الهولنديان هيسل ستيغسترا وجان دي فريس كحكام مساعدين، فيما سيكون الحكم الرابع السعودي سلطان الحربي.

ويتولى تقنية الـ "VAR" الحكم الهولندي كيفن بلوم، فيما يساعده السعودي ياسر السلطان.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:53 PM

صافرة هولندية تضبط مباراة كأس السوبر.. بين الهلال والفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة كأس السوبر السعودي التي تجمع الهلال (حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) ونظيره الفيصلي (حامل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين)، مساء اليوم الخميس، لطاقم تحكيم هولندي بقيادة الدولي داني ماكيلي، والتي يحتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

ويساعده في اللقاء الحكمان الهولنديان هيسل ستيغسترا وجان دي فريس كحكام مساعدين، فيما سيكون الحكم الرابع السعودي سلطان الحربي.

ويتولى تقنية الـ "VAR" الحكم الهولندي كيفن بلوم، فيما يساعده السعودي ياسر السلطان.

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