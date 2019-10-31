رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

استقبله بالمطار نائب أمير مكة المكرمة

وصل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري، جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.