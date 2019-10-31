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رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

استقبله بالمطار نائب أمير مكة المكرمة

وصل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري، جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

نيجيريا رئيس جمهورية نيجيريا محمد بخاري جدة مكة المكرمة نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مطار الملك عبدالعزيز الدولي

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رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة
سبق

وصل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري، جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
09:02 PM
اخر تعديل
01 نوفمبر 2019 - 4 ربيع الأول 1441
12:05 AM

رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة

استقبله بالمطار نائب أمير مكة المكرمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
3,489

وصل رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري، جدة اليوم، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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