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"عبدالرحمن العمار" يظفر بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية

في نهائي خليجي سعودي خالص

تُوّج عبدالرحمن العمار، لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية المقامة في دولة قطر؛ وذلك بعد تغلُّبه على زميله مهند الغميز في نهائي خليجي سعودي خالص.

ووصل البطلان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز إلى النهائي الخليجي بعد فوزهما على اللاعب المحترف وليد ماجد من قطر واللاعب عبدالله القطان من الكويت على التوالي.

وبهذه المناسبة بارك الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" للبطلين على هذا الإنجاز، وقال: "أبارك للبطل عبدالرحمن العمار تحقيقه لقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية، كما أبارك لزميله مهند الغميز حصوله على المركز الثاني في نهائي خليجي سعودي لأول مرة".

وتابع: "ماضون من هنا إلى أبعد من ذلك بإذن الله، ثم بدعم رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه، وبعزيمة أبطالنا في البلياردو والسنوكر".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"عبدالرحمن العمار" يظفر بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية
سبق

تُوّج عبدالرحمن العمار، لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية المقامة في دولة قطر؛ وذلك بعد تغلُّبه على زميله مهند الغميز في نهائي خليجي سعودي خالص.

ووصل البطلان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز إلى النهائي الخليجي بعد فوزهما على اللاعب المحترف وليد ماجد من قطر واللاعب عبدالله القطان من الكويت على التوالي.

وبهذه المناسبة بارك الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" للبطلين على هذا الإنجاز، وقال: "أبارك للبطل عبدالرحمن العمار تحقيقه لقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية، كما أبارك لزميله مهند الغميز حصوله على المركز الثاني في نهائي خليجي سعودي لأول مرة".

وتابع: "ماضون من هنا إلى أبعد من ذلك بإذن الله، ثم بدعم رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه، وبعزيمة أبطالنا في البلياردو والسنوكر".

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
11:41 PM

"عبدالرحمن العمار" يظفر بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية

في نهائي خليجي سعودي خالص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوّج عبدالرحمن العمار، لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر، بلقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية المقامة في دولة قطر؛ وذلك بعد تغلُّبه على زميله مهند الغميز في نهائي خليجي سعودي خالص.

ووصل البطلان عبدالرحمن العمار ومهند الغميز إلى النهائي الخليجي بعد فوزهما على اللاعب المحترف وليد ماجد من قطر واللاعب عبدالله القطان من الكويت على التوالي.

وبهذه المناسبة بارك الدكتور ناصر بن صعب الشمري، رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" للبطلين على هذا الإنجاز، وقال: "أبارك للبطل عبدالرحمن العمار تحقيقه لقب بطولة الخليج للبلياردو للكرات الثمانية، كما أبارك لزميله مهند الغميز حصوله على المركز الثاني في نهائي خليجي سعودي لأول مرة".

وتابع: "ماضون من هنا إلى أبعد من ذلك بإذن الله، ثم بدعم رئيس اللجنة الأولمبية ونائبه، وبعزيمة أبطالنا في البلياردو والسنوكر".

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