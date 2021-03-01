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"عن بُعد".. تعليم الرياض يقيم برنامج «طوق نجاة» للإسعافات الأولية

بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة والهلال الأحمر السعودي

أقام تعليم الرياض -عن بُعد- برنامج الإسعافات الأولية «طوق نجاة» بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بهدف التوعية بالإسعافات الأولية والتعريف بالممارسات الصحيحة تجاه مختلف الحوادث والمواقف في ظل ظروف جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويستهدف البرنامج منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم الرياض يتضمن التعريف بأهم أهداف الإسعافات الأولية المتمثلة في إنقاذ الحياة وتخفيف أو إزالة الألم ومنع حدوث مضاعفاته، إضافة إلى التعرف على أهم مهارات إنقاذ الحياة والممارسات اللازمة في المواقف والحوادث الطارئة بمختلف أنواعها وكيفية التصرف الصحيح حال وقوعها.

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"عن بُعد".. تعليم الرياض يقيم برنامج «طوق نجاة» للإسعافات الأولية
سبق

أقام تعليم الرياض -عن بُعد- برنامج الإسعافات الأولية «طوق نجاة» بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بهدف التوعية بالإسعافات الأولية والتعريف بالممارسات الصحيحة تجاه مختلف الحوادث والمواقف في ظل ظروف جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويستهدف البرنامج منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم الرياض يتضمن التعريف بأهم أهداف الإسعافات الأولية المتمثلة في إنقاذ الحياة وتخفيف أو إزالة الألم ومنع حدوث مضاعفاته، إضافة إلى التعرف على أهم مهارات إنقاذ الحياة والممارسات اللازمة في المواقف والحوادث الطارئة بمختلف أنواعها وكيفية التصرف الصحيح حال وقوعها.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
05:19 PM

"عن بُعد".. تعليم الرياض يقيم برنامج «طوق نجاة» للإسعافات الأولية

بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة والهلال الأحمر السعودي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقام تعليم الرياض -عن بُعد- برنامج الإسعافات الأولية «طوق نجاة» بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بهدف التوعية بالإسعافات الأولية والتعريف بالممارسات الصحيحة تجاه مختلف الحوادث والمواقف في ظل ظروف جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويستهدف البرنامج منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم الرياض يتضمن التعريف بأهم أهداف الإسعافات الأولية المتمثلة في إنقاذ الحياة وتخفيف أو إزالة الألم ومنع حدوث مضاعفاته، إضافة إلى التعرف على أهم مهارات إنقاذ الحياة والممارسات اللازمة في المواقف والحوادث الطارئة بمختلف أنواعها وكيفية التصرف الصحيح حال وقوعها.

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