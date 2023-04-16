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شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص روجوا لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول

مواطنان ومقيمان مصريان.. بقيمة 3000 ريال للتصريح الواحد

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص، وهم: (مواطنان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر).

جاء ذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد، وقد تم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم (31) تصريحاً مزيفاً بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة (93000) ثلاثة وتسعين ألف ريال.

وأضاف المقدم التويجري أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، مستغلين بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فايروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص روجوا لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص، وهم: (مواطنان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر).

جاء ذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد، وقد تم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم (31) تصريحاً مزيفاً بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة (93000) ثلاثة وتسعين ألف ريال.

وأضاف المقدم التويجري أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، مستغلين بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فايروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:40 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
07:01 PM

شرطة الرياض تطيح بـ4 أشخاص روجوا لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول

مواطنان ومقيمان مصريان.. بقيمة 3000 ريال للتصريح الواحد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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17,159

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص، وهم: (مواطنان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر).

جاء ذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد، وقد تم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم (31) تصريحاً مزيفاً بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة (93000) ثلاثة وتسعين ألف ريال.

وأضاف المقدم التويجري أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، مستغلين بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فايروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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