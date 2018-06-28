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وزير الخارجية يلتقي نظيرته الهولندية

اجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية مملكة هولندا سيغريد كاغ، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وشهد اللقاء بحث أوجه العلاقات السعودية الهولندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

من ناحية أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وتضمن اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وتعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي نظيرته الهولندية
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية مملكة هولندا سيغريد كاغ، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وشهد اللقاء بحث أوجه العلاقات السعودية الهولندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

من ناحية أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وتضمن اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وتعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
04:37 PM

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الهولندية

اجتمع مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة خارجية مملكة هولندا سيغريد كاغ، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وشهد اللقاء بحث أوجه العلاقات السعودية الهولندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

من ناحية أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وتضمن اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وتعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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