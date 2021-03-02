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بلاغ مواطن للجهات الأمنية يعيد مفقود صفا جدة لأسرته.. ووالده يثمِّن دور "سبق"

"مشاري" نجا من الموت بأعجوبة بعد أن كان يسير على قدمَيْه وسط المركبات

تسبَّب بلاغ مواطن للجهات الأمنية عن شخص يسير على قدميه وسط شارع السبعين بجدة، غير آبه بالمركبات، في إعادة "مشاري"، مفقود صفا جدة، إلى أسرته سالمًا بعد أن حماه الله من اصطدام المركبات به.

وتفصيلاً، قال الأب لـ"سبق": "تلقيت اتصالاً من الشرطة، يفيد بالعثور على ابني بعد أن شاهده شخص يسير وسط شارع السبعين بين المركبات؛ لتغالبني الدموع، وأرفع كفَيّ شكرًا وحمدًا لله على عودة ابني إليَّ سالمًا معافى". مثمنًا لـ"سبق" ولكل من شارك في البحث، واهتم بشأن ابنه، ومؤكدًا أن تلك اللحظات العصيبة التي عاشتها الأسرة لن تُنسى مدى الحياة.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس مناشدة أسرة الطفل مشاري بن ياسر عبدالوهاب حاتم الجميع البحث عن ابنها البالغ من العمر 14 عامًا، الذي اختفى عن الأنظار فجأة بعد خروجه من منزل الأسرة بحي الصفا بجدة فجر يوم أمس الاثنين.

وقال والد مشاري لـ"سبق" في حينها إن ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني مرض التوحد، إلى جانب ضمور في خلايا المخ، ولا يتكلم، وقد خرج من منزل الأسرة عند الساعة الرابعة فجرًا، ويرتدي "تيشرت" ورديًّا وبنطالاً رصاصيًّا.

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بلاغ مواطن للجهات الأمنية يعيد مفقود صفا جدة لأسرته.. ووالده يثمِّن دور "سبق"
سبق

تسبَّب بلاغ مواطن للجهات الأمنية عن شخص يسير على قدميه وسط شارع السبعين بجدة، غير آبه بالمركبات، في إعادة "مشاري"، مفقود صفا جدة، إلى أسرته سالمًا بعد أن حماه الله من اصطدام المركبات به.

وتفصيلاً، قال الأب لـ"سبق": "تلقيت اتصالاً من الشرطة، يفيد بالعثور على ابني بعد أن شاهده شخص يسير وسط شارع السبعين بين المركبات؛ لتغالبني الدموع، وأرفع كفَيّ شكرًا وحمدًا لله على عودة ابني إليَّ سالمًا معافى". مثمنًا لـ"سبق" ولكل من شارك في البحث، واهتم بشأن ابنه، ومؤكدًا أن تلك اللحظات العصيبة التي عاشتها الأسرة لن تُنسى مدى الحياة.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس مناشدة أسرة الطفل مشاري بن ياسر عبدالوهاب حاتم الجميع البحث عن ابنها البالغ من العمر 14 عامًا، الذي اختفى عن الأنظار فجأة بعد خروجه من منزل الأسرة بحي الصفا بجدة فجر يوم أمس الاثنين.

وقال والد مشاري لـ"سبق" في حينها إن ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني مرض التوحد، إلى جانب ضمور في خلايا المخ، ولا يتكلم، وقد خرج من منزل الأسرة عند الساعة الرابعة فجرًا، ويرتدي "تيشرت" ورديًّا وبنطالاً رصاصيًّا.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
01:24 AM

بلاغ مواطن للجهات الأمنية يعيد مفقود صفا جدة لأسرته.. ووالده يثمِّن دور "سبق"

"مشاري" نجا من الموت بأعجوبة بعد أن كان يسير على قدمَيْه وسط المركبات

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محمد طيران - جدة
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تسبَّب بلاغ مواطن للجهات الأمنية عن شخص يسير على قدميه وسط شارع السبعين بجدة، غير آبه بالمركبات، في إعادة "مشاري"، مفقود صفا جدة، إلى أسرته سالمًا بعد أن حماه الله من اصطدام المركبات به.

وتفصيلاً، قال الأب لـ"سبق": "تلقيت اتصالاً من الشرطة، يفيد بالعثور على ابني بعد أن شاهده شخص يسير وسط شارع السبعين بين المركبات؛ لتغالبني الدموع، وأرفع كفَيّ شكرًا وحمدًا لله على عودة ابني إليَّ سالمًا معافى". مثمنًا لـ"سبق" ولكل من شارك في البحث، واهتم بشأن ابنه، ومؤكدًا أن تلك اللحظات العصيبة التي عاشتها الأسرة لن تُنسى مدى الحياة.

وكانت "سبق" قد نشرت مساء أمس مناشدة أسرة الطفل مشاري بن ياسر عبدالوهاب حاتم الجميع البحث عن ابنها البالغ من العمر 14 عامًا، الذي اختفى عن الأنظار فجأة بعد خروجه من منزل الأسرة بحي الصفا بجدة فجر يوم أمس الاثنين.

وقال والد مشاري لـ"سبق" في حينها إن ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني مرض التوحد، إلى جانب ضمور في خلايا المخ، ولا يتكلم، وقد خرج من منزل الأسرة عند الساعة الرابعة فجرًا، ويرتدي "تيشرت" ورديًّا وبنطالاً رصاصيًّا.

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