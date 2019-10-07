"مستشفى صبيا" يدشّن مركز المعلومات الإلكتروني للأدوية والسموم

تزامناً مع اليوم العالمي للصيدلي .. وللرد على استفسارات المعلومات الدوائية

في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات صحة جازان، دشّن مساعد مدير مستشفى صبيا العام، الفضل بن محمد الحكمي؛ مركز المعلومات الإلكتروني للأدوية والسموم بهدف الرد عن كل الاستفسارات الخاصة بالمعلومات الدوائية وطرق الاستخدام والمضاعفات الجانبية وغيرها من الاستفسارات الأخرى, من خلال رابط إلكتروني يتيح للمرضى والمراجعين إرسال استفساراتهم؛ ليتم الرد عليهم بشكل فوري من قِبل فريق الرعاية الصيدلية.

جاء ذلك تزامناً مع احتفال قسم الرعاية الصيدلية بمناسبة اليوم العالمي للصيدلي بعدد من البرامج التعريفية بأهمية الصيدلي ودوره التكاملي في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى بالمستشفيات والمنشآت الصحية, إذ تم استضافة عدد "30" طالباً وطالبة من مدارس تعليم صبيا وقدمت لهم نبذة تعريفية عن الصيدلة والتخصصات التابعة لها, إضافة إلى جولة تعريفية داخل وحدات قسم الصيدلية, كما تمّ استعراض إنجازات قسم الرعاية الصيدلية وتكريم الصيادلة المتميزين خلال عام 1440هـ.

وفي ختام البرنامج ثمّن علي بن الحسن طميحي؛ في كلمة نيابة عن إدارة مستشفى صبيا، الجهود المبذولة لكل منسوبي قسم الرعاية الصيدلية ودورهم البارز في تقديم الخدمات الدوائية للمرضى, مشيداً بمركز المعلومات الإلكتروني للأدوية والسموم الذي سيعزّز من رفع مستوى الوعي لدى المرضى عن المعلومات الدوائية.