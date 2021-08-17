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أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎

تستهدف منها بناء مسارات دمج فردية للأبناء وفق احتياجاتهم الشخصية

كشفت إحصائية صدرت عن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عن استفادة 920 يتيمًا ويتيمة من برامج الدمج الاجتماعي في المؤسسة خلال العام الماضي 2020.

وبلغ عدد الأبناء المتطوعين المشاركين في البرامج المجتمعية 147 مستفيدًا ومستفيدة، كما بلغ عدد الأيتام المشاركين في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية 318 فردًا؛ فيما حققت المؤسسة ارتباط 435 يتيمًا بصداقات خارجية إيجابية. إضافة إلى تدريب 20 ابنًا لتقديم الإرشاد لبقية الأيتام من كافة فروع المؤسسة البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة.

وجاءت هذه المؤشرات والنتائج خلال الربع الأول من العام الماضي؛ حيث تم تعليق الأنشطة والفعاليات، وبقية برامج الدمج الاجتماعي بسبب الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا.

جدير بالذكر أن "إخاء" تهدف من برامج ومبادرات الدمج الاجتماعي إلى بناء مسارات دمج فردية للأبناء وفق احتياجاتهم الشخصية، وتطوير أنشطة اجتماعية تسهم في دمج حقيقي للأبناء، وكذلك تحفيزهم للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية وفق منظومة تحفيز فاعلة. إضافة إلى تبني تنفيذ أنشطة اجتماعية مفتوحة للأبناء بمشاركة أفراد المجتمع.

وتسعى المؤسسة إلى تنفيذ مبادرات التمكين الاجتماعي للمستفيدين، ورفع مستوى انخراطهم الإيجابي في المجتمع، والإسهام في الحد من المشاكل النفسية والسلوكية والاجتماعية التي يعاني منها الأيتام؛ لتحقيق الاندماج الاجتماعي؛ حيث تعمل تلك المبادرات على تنمية قدرات الأيتام الاجتماعية من خلال الدمج الإيجابي لهم في برامج وفعاليات وأنشطة مجتمعية، بالإضافة إلى تعليمهم وإكسابهم سلوكيات ومعايير تتوافق مع أدوارهم الاجتماعية المأمولة.

وتأتي برامج ومبادرات الدمج الاجتماعي منسجمة مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي دعت إلى تمكين المستفيدين من المنظمات والجمعيات الخيرية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والاستفادة من أحدث الأساليب العصرية لتحقيق تطلعاتهم وتلمس احتياجاتهم، والتمهيد لمستقبل واعد لهم بإذن الله، ليكونوا أعضاء نافعين لأنفسهم ومنتجين في مجتمعهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎
سبق

كشفت إحصائية صدرت عن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عن استفادة 920 يتيمًا ويتيمة من برامج الدمج الاجتماعي في المؤسسة خلال العام الماضي 2020.

وبلغ عدد الأبناء المتطوعين المشاركين في البرامج المجتمعية 147 مستفيدًا ومستفيدة، كما بلغ عدد الأيتام المشاركين في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية 318 فردًا؛ فيما حققت المؤسسة ارتباط 435 يتيمًا بصداقات خارجية إيجابية. إضافة إلى تدريب 20 ابنًا لتقديم الإرشاد لبقية الأيتام من كافة فروع المؤسسة البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة.

وجاءت هذه المؤشرات والنتائج خلال الربع الأول من العام الماضي؛ حيث تم تعليق الأنشطة والفعاليات، وبقية برامج الدمج الاجتماعي بسبب الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا.

جدير بالذكر أن "إخاء" تهدف من برامج ومبادرات الدمج الاجتماعي إلى بناء مسارات دمج فردية للأبناء وفق احتياجاتهم الشخصية، وتطوير أنشطة اجتماعية تسهم في دمج حقيقي للأبناء، وكذلك تحفيزهم للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية وفق منظومة تحفيز فاعلة. إضافة إلى تبني تنفيذ أنشطة اجتماعية مفتوحة للأبناء بمشاركة أفراد المجتمع.

وتسعى المؤسسة إلى تنفيذ مبادرات التمكين الاجتماعي للمستفيدين، ورفع مستوى انخراطهم الإيجابي في المجتمع، والإسهام في الحد من المشاكل النفسية والسلوكية والاجتماعية التي يعاني منها الأيتام؛ لتحقيق الاندماج الاجتماعي؛ حيث تعمل تلك المبادرات على تنمية قدرات الأيتام الاجتماعية من خلال الدمج الإيجابي لهم في برامج وفعاليات وأنشطة مجتمعية، بالإضافة إلى تعليمهم وإكسابهم سلوكيات ومعايير تتوافق مع أدوارهم الاجتماعية المأمولة.

وتأتي برامج ومبادرات الدمج الاجتماعي منسجمة مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي دعت إلى تمكين المستفيدين من المنظمات والجمعيات الخيرية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والاستفادة من أحدث الأساليب العصرية لتحقيق تطلعاتهم وتلمس احتياجاتهم، والتمهيد لمستقبل واعد لهم بإذن الله، ليكونوا أعضاء نافعين لأنفسهم ومنتجين في مجتمعهم.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
10:52 AM

أكثر من 900 مستفيد من برامج الدمج الاجتماعي لـ"إخاء" العام الماضي‎‎

تستهدف منها بناء مسارات دمج فردية للأبناء وفق احتياجاتهم الشخصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت إحصائية صدرت عن المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" عن استفادة 920 يتيمًا ويتيمة من برامج الدمج الاجتماعي في المؤسسة خلال العام الماضي 2020.

وبلغ عدد الأبناء المتطوعين المشاركين في البرامج المجتمعية 147 مستفيدًا ومستفيدة، كما بلغ عدد الأيتام المشاركين في الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية 318 فردًا؛ فيما حققت المؤسسة ارتباط 435 يتيمًا بصداقات خارجية إيجابية. إضافة إلى تدريب 20 ابنًا لتقديم الإرشاد لبقية الأيتام من كافة فروع المؤسسة البالغ عددها 9 فروع منتشرة في مناطق المملكة.

وجاءت هذه المؤشرات والنتائج خلال الربع الأول من العام الماضي؛ حيث تم تعليق الأنشطة والفعاليات، وبقية برامج الدمج الاجتماعي بسبب الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا.

جدير بالذكر أن "إخاء" تهدف من برامج ومبادرات الدمج الاجتماعي إلى بناء مسارات دمج فردية للأبناء وفق احتياجاتهم الشخصية، وتطوير أنشطة اجتماعية تسهم في دمج حقيقي للأبناء، وكذلك تحفيزهم للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية وفق منظومة تحفيز فاعلة. إضافة إلى تبني تنفيذ أنشطة اجتماعية مفتوحة للأبناء بمشاركة أفراد المجتمع.

وتسعى المؤسسة إلى تنفيذ مبادرات التمكين الاجتماعي للمستفيدين، ورفع مستوى انخراطهم الإيجابي في المجتمع، والإسهام في الحد من المشاكل النفسية والسلوكية والاجتماعية التي يعاني منها الأيتام؛ لتحقيق الاندماج الاجتماعي؛ حيث تعمل تلك المبادرات على تنمية قدرات الأيتام الاجتماعية من خلال الدمج الإيجابي لهم في برامج وفعاليات وأنشطة مجتمعية، بالإضافة إلى تعليمهم وإكسابهم سلوكيات ومعايير تتوافق مع أدوارهم الاجتماعية المأمولة.

وتأتي برامج ومبادرات الدمج الاجتماعي منسجمة مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030، التي دعت إلى تمكين المستفيدين من المنظمات والجمعيات الخيرية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، والاستفادة من أحدث الأساليب العصرية لتحقيق تطلعاتهم وتلمس احتياجاتهم، والتمهيد لمستقبل واعد لهم بإذن الله، ليكونوا أعضاء نافعين لأنفسهم ومنتجين في مجتمعهم.

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