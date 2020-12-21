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وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض"

في إطار الاطلاع على مجريات العمل القضائي تقنياً.. وما يُقدم للمستفيدين

استقبلت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم، وفداً من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالعمل التقني، والاطلاع على مجريات وسير العمل القضائي تقنياً، وما يُقدم من خدمات إلكترونية للمستفيدين بمحاكم ديوان المظالم.

وتعرف الوفد على آلية عقد الجلسات القضائية عن بُعد، وشاهد عرضاً عن خدمات منصة معين الإلكترونية.

وفي نهاية الزيارة، اجتمع الوفد، بمساعد رئيس المحكمة الشيخ عبدالرحمن الجريبة، وذلك للتعرف على اختصاصات المحكمة، وإمكانية الاستفادة المتبادلة في مجال العمل التقني، والمقترحات والأفكار التي تسهم في تعزيز البنية التقنية للجهتين.

المحكمة الإدارية بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض"
سبق

استقبلت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم، وفداً من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالعمل التقني، والاطلاع على مجريات وسير العمل القضائي تقنياً، وما يُقدم من خدمات إلكترونية للمستفيدين بمحاكم ديوان المظالم.

وتعرف الوفد على آلية عقد الجلسات القضائية عن بُعد، وشاهد عرضاً عن خدمات منصة معين الإلكترونية.

وفي نهاية الزيارة، اجتمع الوفد، بمساعد رئيس المحكمة الشيخ عبدالرحمن الجريبة، وذلك للتعرف على اختصاصات المحكمة، وإمكانية الاستفادة المتبادلة في مجال العمل التقني، والمقترحات والأفكار التي تسهم في تعزيز البنية التقنية للجهتين.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
05:49 PM

وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض"

في إطار الاطلاع على مجريات العمل القضائي تقنياً.. وما يُقدم للمستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبلت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم، وفداً من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالعمل التقني، والاطلاع على مجريات وسير العمل القضائي تقنياً، وما يُقدم من خدمات إلكترونية للمستفيدين بمحاكم ديوان المظالم.

وتعرف الوفد على آلية عقد الجلسات القضائية عن بُعد، وشاهد عرضاً عن خدمات منصة معين الإلكترونية.

وفي نهاية الزيارة، اجتمع الوفد، بمساعد رئيس المحكمة الشيخ عبدالرحمن الجريبة، وذلك للتعرف على اختصاصات المحكمة، وإمكانية الاستفادة المتبادلة في مجال العمل التقني، والمقترحات والأفكار التي تسهم في تعزيز البنية التقنية للجهتين.

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