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غررت به ميليشيا الحوثي وضمته لصفوفها .. طفل يمني يودع المملكة برسالة شكر

السعودية أعادت تأهيله.. ويقول لأطفال اليمن وآبائهم:"لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة"

غررت ميليشيا الحوثي بالعديد من الأطفال اليمنيين، وزجّت بهم إلى جبهات القتال، في جرائم متكررة بحق الأطفال اليمنيين، وبعضهم يصبحون ضحايا وحطبًا لحرب الميليشيات المدعومة من إيران وبعضهم الآخر ينجو إلى أيدي قوات التحالف ويعاد تأهيلهم في السعودية.

وفي التفاصيل، رصد مقطع فيديو رسالة أحد الأطفال الذين تمت إعادة تأهيلهم إلى أطفال اليمن وآبائهم قائلاً : لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.

ووجّه الطفل اليمني شكره للمملكة حكومةً وشعبًا على ما لاقاه من اهتمام وتأهيل حتى موعد عودته إلى أهله.

اليمن قوات التحالف مليشيا الحوثي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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غررت به ميليشيا الحوثي وضمته لصفوفها .. طفل يمني يودع المملكة برسالة شكر
سبق

غررت ميليشيا الحوثي بالعديد من الأطفال اليمنيين، وزجّت بهم إلى جبهات القتال، في جرائم متكررة بحق الأطفال اليمنيين، وبعضهم يصبحون ضحايا وحطبًا لحرب الميليشيات المدعومة من إيران وبعضهم الآخر ينجو إلى أيدي قوات التحالف ويعاد تأهيلهم في السعودية.

وفي التفاصيل، رصد مقطع فيديو رسالة أحد الأطفال الذين تمت إعادة تأهيلهم إلى أطفال اليمن وآبائهم قائلاً : لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.

ووجّه الطفل اليمني شكره للمملكة حكومةً وشعبًا على ما لاقاه من اهتمام وتأهيل حتى موعد عودته إلى أهله.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
12:18 AM

غررت به ميليشيا الحوثي وضمته لصفوفها .. طفل يمني يودع المملكة برسالة شكر

السعودية أعادت تأهيله.. ويقول لأطفال اليمن وآبائهم:"لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة"

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محمد المواسي - الرياض
6
10,859

غررت ميليشيا الحوثي بالعديد من الأطفال اليمنيين، وزجّت بهم إلى جبهات القتال، في جرائم متكررة بحق الأطفال اليمنيين، وبعضهم يصبحون ضحايا وحطبًا لحرب الميليشيات المدعومة من إيران وبعضهم الآخر ينجو إلى أيدي قوات التحالف ويعاد تأهيلهم في السعودية.

وفي التفاصيل، رصد مقطع فيديو رسالة أحد الأطفال الذين تمت إعادة تأهيلهم إلى أطفال اليمن وآبائهم قائلاً : لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.

ووجّه الطفل اليمني شكره للمملكة حكومةً وشعبًا على ما لاقاه من اهتمام وتأهيل حتى موعد عودته إلى أهله.

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