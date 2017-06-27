قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار فرص هطول #الأمطار الرعدية -بمشيئة الله تعالى- اعتباراً من اليوم #الأحد حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات منطقتَي #عسير #جازان (تشمل الأجزاء الساحلية).

"الأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة تبدأ اليوم وتستمر لنهاية الأسبوع بهذه المناطق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-27 قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار فرص هطول #الأمطار الرعدية -بمشيئة الله تعالى- اعتباراً من اليوم #الأحد حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات منطقتَي #عسير #جازان (تشمل الأجزاء الساحلية). وأوضح المركز أن حالة الأمطار سيمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتَي #الباحة #مكة_المكرّمة.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 12:51 PM

"الأرصاد" يبشّر بحالة ماطرة تبدأ اليوم وتستمر لنهاية الأسبوع بهذه المناطق المركز أكّد أن فرص الأمطار الرعدية المتوقعة تمتد أيضاً إلى مرتفعات مكة





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قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إنه يتوقع استمرار فرص هطول #الأمطار الرعدية -بمشيئة الله تعالى- اعتباراً من اليوم #الأحد حتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات منطقتَي #عسير #جازان (تشمل الأجزاء الساحلية).

وأوضح المركز أن حالة الأمطار سيمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتَي #الباحة #مكة_المكرّمة.