النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة": جرائم الخطف تتحقق بممارسة الإكراه لانتزاع المخطوف من محيطه الاجتماعي

أكدت أنها جريمة كبيرة موجبة التوقيف .. وتشمل كل من حرض غيره على ارتكابها

أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن جرائم الخطف تتحقق بممارسة الجاني لنشاط أو سلوك مادي ينطوي على استخدام الإكراه أو الخداع ينتج عنه انتزاع المخطوف من محيطه الأسري والاجتماعي، أو من بيئة ذويه أو القائمين على رعايته وقطع صلته بهم؛ وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: إنَّ تعمد الجاني انتزاع المخطوف، من مكان عام أو خاص، واحتجازه وحرمان ذويه ممن لهم حق رعايته منه وقطع صلته بهم، سواء كان هذا الخطف قد قام به الخاطف بنفسه أو بوساطة غيره، عن طريق القسر أو الحيلة أو الخديعة، أو احتجاز الأشخاص بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، موجب للمساءلة المشددة .

ولفتت النيابة إلى أن ذلك يشمل كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة": جرائم الخطف تتحقق بممارسة الإكراه لانتزاع المخطوف من محيطه الاجتماعي
سبق

أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن جرائم الخطف تتحقق بممارسة الجاني لنشاط أو سلوك مادي ينطوي على استخدام الإكراه أو الخداع ينتج عنه انتزاع المخطوف من محيطه الأسري والاجتماعي، أو من بيئة ذويه أو القائمين على رعايته وقطع صلته بهم؛ وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: إنَّ تعمد الجاني انتزاع المخطوف، من مكان عام أو خاص، واحتجازه وحرمان ذويه ممن لهم حق رعايته منه وقطع صلته بهم، سواء كان هذا الخطف قد قام به الخاطف بنفسه أو بوساطة غيره، عن طريق القسر أو الحيلة أو الخديعة، أو احتجاز الأشخاص بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، موجب للمساءلة المشددة .

ولفتت النيابة إلى أن ذلك يشمل كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
09:55 PM

"النيابة": جرائم الخطف تتحقق بممارسة الإكراه لانتزاع المخطوف من محيطه الاجتماعي

أكدت أنها جريمة كبيرة موجبة التوقيف .. وتشمل كل من حرض غيره على ارتكابها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
3,214

أوضحت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أن جرائم الخطف تتحقق بممارسة الجاني لنشاط أو سلوك مادي ينطوي على استخدام الإكراه أو الخداع ينتج عنه انتزاع المخطوف من محيطه الأسري والاجتماعي، أو من بيئة ذويه أو القائمين على رعايته وقطع صلته بهم؛ وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع تويتر: إنَّ تعمد الجاني انتزاع المخطوف، من مكان عام أو خاص، واحتجازه وحرمان ذويه ممن لهم حق رعايته منه وقطع صلته بهم، سواء كان هذا الخطف قد قام به الخاطف بنفسه أو بوساطة غيره، عن طريق القسر أو الحيلة أو الخديعة، أو احتجاز الأشخاص بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، موجب للمساءلة المشددة .

ولفتت النيابة إلى أن ذلك يشمل كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة