بالفيديو.. "العرفج": ولي العهد جعلنا نعيد اكتشاف السعودية

قال إن الهلال سوف يُنهي أسطورة "العالمية صعبة قوية"

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن ولي العهد جعلنا نعيد اكتشاف الوطن بكل ما فيه من أماكن وخيرات وثروات، مشيرًا إلى أن "الهلال" سوف ينهي أسطورة "العالمية صعبة قوية"، وكأس آسيا هلالي قطعًا.

جاء ذلك أثناء استضافته الأسبوعية كل أربعاء ببرنامج "يا هلا بالعرفج" على قناة "روتانا خليجية"، بصبحة الزميل الإعلامي "مفرح الشقيقي"، عبر فضائية روتانا خليجية.

بداية، أكد "العرفج" قائلاً: "ولي العهد وضع النقاط على الحروف في لقائه مع الإعلام الأمريكي. وأبرز ما لفت نظري في لقاء محمد بن سلمان هو حرصه على نشر التفاؤل والإيجابية".

كما أوضح "العرفج" أن إقرار لائحة الذوق العام سوف يهذِّب من بعض المنفلتين الذين يسيئون للمجتمع السعودي. مشيرًا إلى أن السعودية هي الأولى في الإنفاق على التعليم، ومن الجميل أن نستثمر في أبنائنا.

في سياق متصل، أكد "العرفج" أن الاتحاد مثل العقار.. يمرض، ولا يموت، وسوف يحصد بطولة ما هذا العام، لكن الدوري 70 % للهلال، 20 % للنصر، 10 % للاتحاد.

فيما وجَّه "العرفج" رسالة إلى الموظف، قال فيها: "أتفهم أن يشتكي العاطل، ولكن أن يشتكي صاحب العمل فهذه مشكلة.. يجب أن يحمد الله على وظيفته؛ فالعمل يعطيه قيمة وعزة نفس وهيبة ومقابلاً ماليًّا".





وفي فقرة "مزاين الكتب" استعرض "العرفج" كتاب "سحر الترتيب" للكاتبة اليابانية "ماري كوندو"، وترجمة الدكتورة "مي حكيم".