النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاع استخدامه مؤخراً.. تحذيرات من خطر "كلوب هاوس" على القيم الأصيلة

التطبيق تحول لأداة هدم.. وحرية الفضاء الإلكتروني لا تبرر الانحرافات

التقنية في الأصل محايدة، وقياساً على ذلك فإن كل المبتكرات التقنية، التي يبدعها الإنسان، وتشمل الأدوات التي يستخدمها في أنشطة حياته وعمله، أو التطبيقات التي يستعملها في التواصل، كل هذه المبتكرات محايدة من حيث كونها أدوات ووسائل، ولكن نوعية الغرض التي يوظفها الإنسان فيه هي التي تحدد الأثر المترتب عليها، ما إذا كان إيجابياً أم سلبياً، وتنطبق تلك القاعدة السالفة تماماً على تطبيق "كلوب هاوس"، الذي شاع استخدامه في الفترة الأخيرة، وأسيء استخدامه من جانب عدد من الأفراد في تصرفات منافية للأخلاق.

وتعود الشهرة التي حققها "كلوب هاوس" إلى سهولة استخدامه، سواء في الالتحاق بالتطبيق الذي يعتمد على مجرد دعوة فقط، أو خاصية إتاحة استخدام الصوت بدلاً من الكتابة في التواصل مع الآخرين، وإتاحة المحادثات الجماعية، كما تعود الشهرة التي اكتسبها إلى استخدام الأثرياء له من أمثال رئيس شركتي "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء إيلون ماسك، ودعوته مؤخراً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثة على التطبيق، ولكن هذه الأسباب التي تقف وراء ذيوع "كلوب هاوس" لا تبرر إساءة استخدامه.

وما دامت تطبيقات التواصل الاجتماعي ابتكرت لغرض التواصل بين الأفراد، فيجب وضع البعد الاجتماعي المتمثل في قيم المجتمع وأخلاقه وثوابته في اعتبارات المستخدمين لهذه التطبيقات، ولا يمكن تبرير المس بهذه المنظومة الأخلاقية بالحرية الشخصية المتاحة للأفراد في الفضاء الإلكتروني، المجتمع السعودي مثل غيره من المجتمعات له خصوصيته في منظومة القيم الأخلاقية والوطنية، التي تحكم سلوكيات أفراده، والمستمدة من أخلاق وقيم الإسلام وانتمائهم الوطني، ويتمسك السعوديون بهذه القيم ويحافظون عليها، ويتصدون لكل من ينحرف عنها في تصرفاته.

فالسعوديون يدركون جيداً الأثر التدميري لشيوع الانحرافات على قوة مجتمعهم، وجودة التعامل مع بعضهم البعض في إطار العلاقات المختلفة، ويدرك السعوديون أيضاً أن وصول تطبيق "كلوب هاوس" إلى المستوى الذي يهدد سلامة المجتمع وأخلاقه؛ بسبب إساءة استخدام البعض له، فإنه يعتبر أداة هدم تهدد الوطن وتضر بمنظومته الأخلاقية والوطنية؛ وبناء على ذلك فإنهم يتضامنون في الإقلاع عن استخدام هذا التطبيق، ورفض الالتحاق به، لاسيما وأن هناك بدائل كثيرة تعوض عنه وتتيح التواصل الاجتماعي مع الآخرين بطريقة لا تهدد الوطن وأفراده.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاع استخدامه مؤخراً.. تحذيرات من خطر "كلوب هاوس" على القيم الأصيلة
سبق

التقنية في الأصل محايدة، وقياساً على ذلك فإن كل المبتكرات التقنية، التي يبدعها الإنسان، وتشمل الأدوات التي يستخدمها في أنشطة حياته وعمله، أو التطبيقات التي يستعملها في التواصل، كل هذه المبتكرات محايدة من حيث كونها أدوات ووسائل، ولكن نوعية الغرض التي يوظفها الإنسان فيه هي التي تحدد الأثر المترتب عليها، ما إذا كان إيجابياً أم سلبياً، وتنطبق تلك القاعدة السالفة تماماً على تطبيق "كلوب هاوس"، الذي شاع استخدامه في الفترة الأخيرة، وأسيء استخدامه من جانب عدد من الأفراد في تصرفات منافية للأخلاق.

وتعود الشهرة التي حققها "كلوب هاوس" إلى سهولة استخدامه، سواء في الالتحاق بالتطبيق الذي يعتمد على مجرد دعوة فقط، أو خاصية إتاحة استخدام الصوت بدلاً من الكتابة في التواصل مع الآخرين، وإتاحة المحادثات الجماعية، كما تعود الشهرة التي اكتسبها إلى استخدام الأثرياء له من أمثال رئيس شركتي "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء إيلون ماسك، ودعوته مؤخراً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثة على التطبيق، ولكن هذه الأسباب التي تقف وراء ذيوع "كلوب هاوس" لا تبرر إساءة استخدامه.

وما دامت تطبيقات التواصل الاجتماعي ابتكرت لغرض التواصل بين الأفراد، فيجب وضع البعد الاجتماعي المتمثل في قيم المجتمع وأخلاقه وثوابته في اعتبارات المستخدمين لهذه التطبيقات، ولا يمكن تبرير المس بهذه المنظومة الأخلاقية بالحرية الشخصية المتاحة للأفراد في الفضاء الإلكتروني، المجتمع السعودي مثل غيره من المجتمعات له خصوصيته في منظومة القيم الأخلاقية والوطنية، التي تحكم سلوكيات أفراده، والمستمدة من أخلاق وقيم الإسلام وانتمائهم الوطني، ويتمسك السعوديون بهذه القيم ويحافظون عليها، ويتصدون لكل من ينحرف عنها في تصرفاته.

فالسعوديون يدركون جيداً الأثر التدميري لشيوع الانحرافات على قوة مجتمعهم، وجودة التعامل مع بعضهم البعض في إطار العلاقات المختلفة، ويدرك السعوديون أيضاً أن وصول تطبيق "كلوب هاوس" إلى المستوى الذي يهدد سلامة المجتمع وأخلاقه؛ بسبب إساءة استخدام البعض له، فإنه يعتبر أداة هدم تهدد الوطن وتضر بمنظومته الأخلاقية والوطنية؛ وبناء على ذلك فإنهم يتضامنون في الإقلاع عن استخدام هذا التطبيق، ورفض الالتحاق به، لاسيما وأن هناك بدائل كثيرة تعوض عنه وتتيح التواصل الاجتماعي مع الآخرين بطريقة لا تهدد الوطن وأفراده.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
09:48 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
12:03 AM

شاع استخدامه مؤخراً.. تحذيرات من خطر "كلوب هاوس" على القيم الأصيلة

التطبيق تحول لأداة هدم.. وحرية الفضاء الإلكتروني لا تبرر الانحرافات

A A A
محمد صبح - الرياض
3
9,198

التقنية في الأصل محايدة، وقياساً على ذلك فإن كل المبتكرات التقنية، التي يبدعها الإنسان، وتشمل الأدوات التي يستخدمها في أنشطة حياته وعمله، أو التطبيقات التي يستعملها في التواصل، كل هذه المبتكرات محايدة من حيث كونها أدوات ووسائل، ولكن نوعية الغرض التي يوظفها الإنسان فيه هي التي تحدد الأثر المترتب عليها، ما إذا كان إيجابياً أم سلبياً، وتنطبق تلك القاعدة السالفة تماماً على تطبيق "كلوب هاوس"، الذي شاع استخدامه في الفترة الأخيرة، وأسيء استخدامه من جانب عدد من الأفراد في تصرفات منافية للأخلاق.

وتعود الشهرة التي حققها "كلوب هاوس" إلى سهولة استخدامه، سواء في الالتحاق بالتطبيق الذي يعتمد على مجرد دعوة فقط، أو خاصية إتاحة استخدام الصوت بدلاً من الكتابة في التواصل مع الآخرين، وإتاحة المحادثات الجماعية، كما تعود الشهرة التي اكتسبها إلى استخدام الأثرياء له من أمثال رئيس شركتي "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية و"سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء إيلون ماسك، ودعوته مؤخراً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثة على التطبيق، ولكن هذه الأسباب التي تقف وراء ذيوع "كلوب هاوس" لا تبرر إساءة استخدامه.

وما دامت تطبيقات التواصل الاجتماعي ابتكرت لغرض التواصل بين الأفراد، فيجب وضع البعد الاجتماعي المتمثل في قيم المجتمع وأخلاقه وثوابته في اعتبارات المستخدمين لهذه التطبيقات، ولا يمكن تبرير المس بهذه المنظومة الأخلاقية بالحرية الشخصية المتاحة للأفراد في الفضاء الإلكتروني، المجتمع السعودي مثل غيره من المجتمعات له خصوصيته في منظومة القيم الأخلاقية والوطنية، التي تحكم سلوكيات أفراده، والمستمدة من أخلاق وقيم الإسلام وانتمائهم الوطني، ويتمسك السعوديون بهذه القيم ويحافظون عليها، ويتصدون لكل من ينحرف عنها في تصرفاته.

فالسعوديون يدركون جيداً الأثر التدميري لشيوع الانحرافات على قوة مجتمعهم، وجودة التعامل مع بعضهم البعض في إطار العلاقات المختلفة، ويدرك السعوديون أيضاً أن وصول تطبيق "كلوب هاوس" إلى المستوى الذي يهدد سلامة المجتمع وأخلاقه؛ بسبب إساءة استخدام البعض له، فإنه يعتبر أداة هدم تهدد الوطن وتضر بمنظومته الأخلاقية والوطنية؛ وبناء على ذلك فإنهم يتضامنون في الإقلاع عن استخدام هذا التطبيق، ورفض الالتحاق به، لاسيما وأن هناك بدائل كثيرة تعوض عنه وتتيح التواصل الاجتماعي مع الآخرين بطريقة لا تهدد الوطن وأفراده.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,154
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,542
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,893
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة