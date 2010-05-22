كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة.. 233 إصابة جديدة و7 وفيات و300 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و300 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 43 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مريضًا.