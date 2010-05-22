النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1142 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1089 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة.. 233 إصابة جديدة و7 وفيات و300 حالة تعافٍ

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و300 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 43 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مريضًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة.. 233 إصابة جديدة و7 وفيات و300 حالة تعافٍ
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و300 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 43 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مريضًا.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
04:22 PM

كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة.. 233 إصابة جديدة و7 وفيات و300 حالة تعافٍ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
2
193

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و233 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و300 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.5%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات؛ لافتة إلى وجود 43 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي؛ فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 85 مريضًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,959
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,662
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,447
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,217

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة