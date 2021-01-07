قلّد مدير شرطة بيشة العميد عبدالله القحطاني، الرتبة الجديدة لرافع الشهري مدير مخفر شرطة النقيع، بعد صدور قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء.
"الشهري" لرتبة رئيس رقباء بشرطة بيشة
قلّد مدير شرطة بيشة العميد عبدالله القحطاني، الرتبة الجديدة لرافع الشهري مدير مخفر شرطة النقيع، بعد صدور قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء.
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"الشهري" لرتبة رئيس رقباء بشرطة بيشةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-07
07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442
08:29 PM
"الشهري" لرتبة رئيس رقباء بشرطة بيشة
قلّد مدير شرطة بيشة العميد عبدالله القحطاني، الرتبة الجديدة لرافع الشهري مدير مخفر شرطة النقيع، بعد صدور قرار ترقيته إلى رتبة رئيس رقباء.
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