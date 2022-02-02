النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاح عملية معقدة لمريضة ثلاثينية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

عانت من تخثرات وتجلطات مزمنة في الرئة.. ضمن برنامج الجراحة المتقدمة

حقّق فريق طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومركز القلب نجاحًا طبيًّا تمثل في إجراء عملية جراحية معقدة لمريضة تبلغ من العمر 38 عامًا، كانت تعاني من تخثرات وتجلطات مزمنة في الرئة تسببت في ارتفاع عالٍ جدًّا في ضغط الشريان الرئوي، حيث تبين وجود انسداد في جميع فروع الشرايين الرئوية من المستوى (3) لدى المريضة؛ بسبب التجلطات السابقة.

جاء ذلك ضمن برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

وانطلق البرنامج بدعم وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يعد برنامجًا وطنيًّا صحيًّا يعالج بصورة فعالة أمراض الشرايين الرئوية كتضيقات وتشوهات وعرج الشرايين الرئوية.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال توفير علاج متكامل للمصابين بأمراض الشرايين الرئوية المعقدة والاستغناء عن علاجها بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن العملية التي أجريت للمريضة استغرقت قرابة 12 ساعة تم خلالها وضع المريضة على جهاز القلب الصناعي وإيقاف الدورة الدموية تمامًا، ليتم الوصول للشرايين الدقيقة داخل الرئة وإزالة الانسدادات الموجودة بها.

وتحسّن ضغط الشريان الرئوي وتعافت عضلة القلب بشكل سريع، وغادرت المريضة المركز بصحة جيدة دون الحاجة للأكسجين الطبي.

فريق طبي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاح عملية معقدة لمريضة ثلاثينية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية
سبق

حقّق فريق طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومركز القلب نجاحًا طبيًّا تمثل في إجراء عملية جراحية معقدة لمريضة تبلغ من العمر 38 عامًا، كانت تعاني من تخثرات وتجلطات مزمنة في الرئة تسببت في ارتفاع عالٍ جدًّا في ضغط الشريان الرئوي، حيث تبين وجود انسداد في جميع فروع الشرايين الرئوية من المستوى (3) لدى المريضة؛ بسبب التجلطات السابقة.

جاء ذلك ضمن برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

وانطلق البرنامج بدعم وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يعد برنامجًا وطنيًّا صحيًّا يعالج بصورة فعالة أمراض الشرايين الرئوية كتضيقات وتشوهات وعرج الشرايين الرئوية.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال توفير علاج متكامل للمصابين بأمراض الشرايين الرئوية المعقدة والاستغناء عن علاجها بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن العملية التي أجريت للمريضة استغرقت قرابة 12 ساعة تم خلالها وضع المريضة على جهاز القلب الصناعي وإيقاف الدورة الدموية تمامًا، ليتم الوصول للشرايين الدقيقة داخل الرئة وإزالة الانسدادات الموجودة بها.

وتحسّن ضغط الشريان الرئوي وتعافت عضلة القلب بشكل سريع، وغادرت المريضة المركز بصحة جيدة دون الحاجة للأكسجين الطبي.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:31 PM

نجاح عملية معقدة لمريضة ثلاثينية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية

عانت من تخثرات وتجلطات مزمنة في الرئة.. ضمن برنامج الجراحة المتقدمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,170

حقّق فريق طبي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض ومركز القلب نجاحًا طبيًّا تمثل في إجراء عملية جراحية معقدة لمريضة تبلغ من العمر 38 عامًا، كانت تعاني من تخثرات وتجلطات مزمنة في الرئة تسببت في ارتفاع عالٍ جدًّا في ضغط الشريان الرئوي، حيث تبين وجود انسداد في جميع فروع الشرايين الرئوية من المستوى (3) لدى المريضة؛ بسبب التجلطات السابقة.

جاء ذلك ضمن برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة.

وانطلق البرنامج بدعم وتوجيه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يعد برنامجًا وطنيًّا صحيًّا يعالج بصورة فعالة أمراض الشرايين الرئوية كتضيقات وتشوهات وعرج الشرايين الرئوية.

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية من خلال توفير علاج متكامل للمصابين بأمراض الشرايين الرئوية المعقدة والاستغناء عن علاجها بالخارج.

تجدر الإشارة إلى أن العملية التي أجريت للمريضة استغرقت قرابة 12 ساعة تم خلالها وضع المريضة على جهاز القلب الصناعي وإيقاف الدورة الدموية تمامًا، ليتم الوصول للشرايين الدقيقة داخل الرئة وإزالة الانسدادات الموجودة بها.

وتحسّن ضغط الشريان الرئوي وتعافت عضلة القلب بشكل سريع، وغادرت المريضة المركز بصحة جيدة دون الحاجة للأكسجين الطبي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة