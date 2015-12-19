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"يوسف العنزي" الطرف الثاني في حادث السنابي "الشمري" يحتاج لإخلاء طبي عاجل له ولزوجته وابنته

أخوه "مزيد" لـ"سبق": سيارته تلفت بالكامل.. ولديه ظروف مادية يعاني منها

قال مزيد عبدالرحمن العنزي، شقيق يوسف عبدالرحمن العنزي، الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري، إن أخاه وزوجته "عواطف سند"، وابنته "جنى"، يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، جهة عمل أخيه.

وأضاف بأنه تم نقل أخيه الذي يعمل "عسكريًّا" في الحرس الوطني وعائلته ليلة الحادث من مستشفى رفحاء إلى مستشفى عرعر المركزي، وتم إجراء العمليات الأساسية له؛ إذ يعاني كسورًا في اليد والرجل، وتعاني زوجته وابنته جنى كسورًا متفرقة، لكنهم يحتاجون إلى مستشفى متقدم لعلاجهم، فيما ابنته الثانية حالتها مستقرة.

وقال "مزيد العنزي" إنه تم رفع طلب الإخلاء الطبي من مستشفى عرعر المركزي إلى مستشفى الحرس الوطني عبر برنامج "إحالة"، وما زالوا ينتظرون الرد. مبينًا أن سيارة أخيه تلفت بالكامل، ولدى أخيه ظروف مادية صعبة، وديون يعاني منها. والحمد لله على كل حال.

وزود "مزيد العنزي" وابن عمه "فهد العنزي" "سبق" بصور للحادث وسيارة "يوسف" التي تلفت.

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"يوسف العنزي" الطرف الثاني في حادث السنابي "الشمري" يحتاج لإخلاء طبي عاجل له ولزوجته وابنته
سبق

قال مزيد عبدالرحمن العنزي، شقيق يوسف عبدالرحمن العنزي، الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري، إن أخاه وزوجته "عواطف سند"، وابنته "جنى"، يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، جهة عمل أخيه.

وأضاف بأنه تم نقل أخيه الذي يعمل "عسكريًّا" في الحرس الوطني وعائلته ليلة الحادث من مستشفى رفحاء إلى مستشفى عرعر المركزي، وتم إجراء العمليات الأساسية له؛ إذ يعاني كسورًا في اليد والرجل، وتعاني زوجته وابنته جنى كسورًا متفرقة، لكنهم يحتاجون إلى مستشفى متقدم لعلاجهم، فيما ابنته الثانية حالتها مستقرة.

وقال "مزيد العنزي" إنه تم رفع طلب الإخلاء الطبي من مستشفى عرعر المركزي إلى مستشفى الحرس الوطني عبر برنامج "إحالة"، وما زالوا ينتظرون الرد. مبينًا أن سيارة أخيه تلفت بالكامل، ولدى أخيه ظروف مادية صعبة، وديون يعاني منها. والحمد لله على كل حال.

وزود "مزيد العنزي" وابن عمه "فهد العنزي" "سبق" بصور للحادث وسيارة "يوسف" التي تلفت.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
11:57 PM

"يوسف العنزي" الطرف الثاني في حادث السنابي "الشمري" يحتاج لإخلاء طبي عاجل له ولزوجته وابنته

أخوه "مزيد" لـ"سبق": سيارته تلفت بالكامل.. ولديه ظروف مادية يعاني منها

A A A
زيد الخمشي - الرياض
16
47,818

قال مزيد عبدالرحمن العنزي، شقيق يوسف عبدالرحمن العنزي، الطرف الثاني في حادث السنابي محمد الشمري، إن أخاه وزوجته "عواطف سند"، وابنته "جنى"، يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، جهة عمل أخيه.

وأضاف بأنه تم نقل أخيه الذي يعمل "عسكريًّا" في الحرس الوطني وعائلته ليلة الحادث من مستشفى رفحاء إلى مستشفى عرعر المركزي، وتم إجراء العمليات الأساسية له؛ إذ يعاني كسورًا في اليد والرجل، وتعاني زوجته وابنته جنى كسورًا متفرقة، لكنهم يحتاجون إلى مستشفى متقدم لعلاجهم، فيما ابنته الثانية حالتها مستقرة.

وقال "مزيد العنزي" إنه تم رفع طلب الإخلاء الطبي من مستشفى عرعر المركزي إلى مستشفى الحرس الوطني عبر برنامج "إحالة"، وما زالوا ينتظرون الرد. مبينًا أن سيارة أخيه تلفت بالكامل، ولدى أخيه ظروف مادية صعبة، وديون يعاني منها. والحمد لله على كل حال.

وزود "مزيد العنزي" وابن عمه "فهد العنزي" "سبق" بصور للحادث وسيارة "يوسف" التي تلفت.

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