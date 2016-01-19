النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دارة الملك عبدالعزيز تنظم ندوة عن المؤرخ "العقيلي"

للتعريف بسيرته ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة

تنظم دارة الملك عبدالعزيز، يوم غد، الندوة السابعة من برنامجها الوطني والعلمي "من أعلام المملكة العربية السعودية"، حول حياة المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي، بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك بمسرح جامعة جازان.

وتهدف الندوة إلى التعريف بسيرة المؤرخ "العقيلي" ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة وإسهامه في بناء البنية الحديثة الثقافية والمعرفية لجنوب المملكة من خلال التاريخ وبشكل شمولي للجوانب السياسية والاجتماعية والأدبية والبيئية للمنطقة.

يأتي ذلك من خلال العديد أوراق العمل التي يقدمها الدكتور عمر طاهر زيلع، والدكتور خالد الشافعي، والدكتور علي عريشي، إضافة لمعرض عن الوثائق الشخصية الخاصة بإنتاجه العلمي الذي يعد مصدرًا تاريخيًا من مصادر التاريخ الوطني، وإسهاماته في كل مناحي التاريخ والجغرافيا والآثار والبيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دارة الملك عبدالعزيز تنظم ندوة عن المؤرخ "العقيلي"
سبق

تنظم دارة الملك عبدالعزيز، يوم غد، الندوة السابعة من برنامجها الوطني والعلمي "من أعلام المملكة العربية السعودية"، حول حياة المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي، بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك بمسرح جامعة جازان.

وتهدف الندوة إلى التعريف بسيرة المؤرخ "العقيلي" ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة وإسهامه في بناء البنية الحديثة الثقافية والمعرفية لجنوب المملكة من خلال التاريخ وبشكل شمولي للجوانب السياسية والاجتماعية والأدبية والبيئية للمنطقة.

يأتي ذلك من خلال العديد أوراق العمل التي يقدمها الدكتور عمر طاهر زيلع، والدكتور خالد الشافعي، والدكتور علي عريشي، إضافة لمعرض عن الوثائق الشخصية الخاصة بإنتاجه العلمي الذي يعد مصدرًا تاريخيًا من مصادر التاريخ الوطني، وإسهاماته في كل مناحي التاريخ والجغرافيا والآثار والبيئة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
03:19 PM

دارة الملك عبدالعزيز تنظم ندوة عن المؤرخ "العقيلي"

للتعريف بسيرته ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
0
127

تنظم دارة الملك عبدالعزيز، يوم غد، الندوة السابعة من برنامجها الوطني والعلمي "من أعلام المملكة العربية السعودية"، حول حياة المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي، بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك بمسرح جامعة جازان.

وتهدف الندوة إلى التعريف بسيرة المؤرخ "العقيلي" ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة وإسهامه في بناء البنية الحديثة الثقافية والمعرفية لجنوب المملكة من خلال التاريخ وبشكل شمولي للجوانب السياسية والاجتماعية والأدبية والبيئية للمنطقة.

يأتي ذلك من خلال العديد أوراق العمل التي يقدمها الدكتور عمر طاهر زيلع، والدكتور خالد الشافعي، والدكتور علي عريشي، إضافة لمعرض عن الوثائق الشخصية الخاصة بإنتاجه العلمي الذي يعد مصدرًا تاريخيًا من مصادر التاريخ الوطني، وإسهاماته في كل مناحي التاريخ والجغرافيا والآثار والبيئة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,720
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,561
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,847
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,721

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة