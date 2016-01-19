دارة الملك عبدالعزيز تنظم ندوة عن المؤرخ "العقيلي"

للتعريف بسيرته ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة

تنظم دارة الملك عبدالعزيز، يوم غد، الندوة السابعة من برنامجها الوطني والعلمي "من أعلام المملكة العربية السعودية"، حول حياة المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي، بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وذلك بمسرح جامعة جازان.

وتهدف الندوة إلى التعريف بسيرة المؤرخ "العقيلي" ومؤلفاته وإنجازاته وأعماله الرائدة وإسهامه في بناء البنية الحديثة الثقافية والمعرفية لجنوب المملكة من خلال التاريخ وبشكل شمولي للجوانب السياسية والاجتماعية والأدبية والبيئية للمنطقة.

يأتي ذلك من خلال العديد أوراق العمل التي يقدمها الدكتور عمر طاهر زيلع، والدكتور خالد الشافعي، والدكتور علي عريشي، إضافة لمعرض عن الوثائق الشخصية الخاصة بإنتاجه العلمي الذي يعد مصدرًا تاريخيًا من مصادر التاريخ الوطني، وإسهاماته في كل مناحي التاريخ والجغرافيا والآثار والبيئة.