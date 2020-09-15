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بوركينا فاسو: تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة

سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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بوركينا فاسو: تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
سبق

سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
06:09 PM

بوركينا فاسو: تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.

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