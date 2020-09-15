بوركينا فاسو: تسجيل 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.
سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.فيروس كورونا الجديد
سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.
سجلت بوركينافاسو خلال الـ24 ساعة الماضية، 193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة في بوركينافاسو في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 1717 حالة، فيما استقرّ إجمالي حالات الوفيات عند 56 حالة.