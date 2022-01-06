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"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" ارتفعت بمقدار 71 % في آخر 7 أيام

وصفت القفزة بأنها "تسونامي"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 71 في المائة.

ووصفت المنظمة القفزة في الإصابات، بأنها ترقى إلى "تسونامي" مع انتشار المتحور "أوميكرون" الجديد في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "في الأسبوع الماضي سجلنا أكبر عددٍ من إصابات كوفيد-19 حتى الآن منذ تفشي الجائحة".


ولفت إلى أن المنظمة على يقين بأن هذه الأرقام أقل من الواقع؛ بسبب تراكم الاختبارات خلال عطلة نهاية العام.

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"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" ارتفعت بمقدار 71 % في آخر 7 أيام
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 71 في المائة.

ووصفت المنظمة القفزة في الإصابات، بأنها ترقى إلى "تسونامي" مع انتشار المتحور "أوميكرون" الجديد في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "في الأسبوع الماضي سجلنا أكبر عددٍ من إصابات كوفيد-19 حتى الآن منذ تفشي الجائحة".


ولفت إلى أن المنظمة على يقين بأن هذه الأرقام أقل من الواقع؛ بسبب تراكم الاختبارات خلال عطلة نهاية العام.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
09:22 PM

"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" ارتفعت بمقدار 71 % في آخر 7 أيام

وصفت القفزة بأنها "تسونامي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفع خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 71 في المائة.

ووصفت المنظمة القفزة في الإصابات، بأنها ترقى إلى "تسونامي" مع انتشار المتحور "أوميكرون" الجديد في جميع أنحاء العالم، وفقًا لـ"فرانس 24".

من ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "في الأسبوع الماضي سجلنا أكبر عددٍ من إصابات كوفيد-19 حتى الآن منذ تفشي الجائحة".


ولفت إلى أن المنظمة على يقين بأن هذه الأرقام أقل من الواقع؛ بسبب تراكم الاختبارات خلال عطلة نهاية العام.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,292
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,615

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