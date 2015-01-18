جمعية "ريف" توسع نطاق عملها ليشمل جميع مناطق المملكة

ضمن سعيها لتنمية الأرياف

وافقت الجمعية العمومية في جمعية تنمية المجتمعات الريفية على توسيع نطاق عملها ليشمل جميع مناطق المملكة، كما وافقت على تعديل اللائحة الأساسية بإضافة هدف التمكين الأسري والاجتماعي للأفراد والأسر في المجتمعات المحلية وذلك يوم الخميس 1443/6/10هـ الموافق 2022/1/13م.

ويأتي ذلك في إطار أهمية القضية التي تتبناها الجمعية وفق أهدافها الأساسية التي تشمل رفع مستوى الوعي الاجتماعي والثقافي والمهني لدى المواطنين في المناطق الريفية، إقامة ودعم المشاريع التنموية في المناطق الريفية، تشجيع ودعم المشاركة المجتمعية في العمل التطوعي، تعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن، التكامل مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى في تحقيق التنمية الاجتماعية، ربط الجهات المستفيدة بالمتطوعين والداعمين، التمكين الأسري والاجتماعي للأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

وتسعى الجمعية لتنمية الأرياف من خلال برامج التأهيل والتمكين والرعاية التي تستهدف تحويل المجتمع من مجتمع رعوي إلى مجتمع تنموي يعمل ويستغل الموارد المتاحة لصناعة فرص جديدة تمكِّن الشباب وتحقق المشاركة الاقتصادية الفاعلة في رؤية المملكة 2030.