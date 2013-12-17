بالفيديو.. "بيريرا" يدخل في مشادة مع "جارديم".. واللاعب يعتذر

أبدى البرازيلي بيريرا المحترف في صفوف الهلال، امتعاضه الشديد من قرار مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم بعد قرار استبداله في مباراة الديربي مع الغريم التقليدي النصر المؤجلة من الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ورصدت كاميرات الناقل الرسمي لمباريات الدوري السعودي، دخول اللاعب في مشادة كلامية مع المدير الفني للفريق عقب قرار استبداله؛ حيث أظهرت ملامح الغضب والاستياء على وجه اللاعب الذي تبادل الحديث بطريقة مستفزة مع المدرب، موجهًا له بعض الكلمات التي يبدو أنها تعبر عن حالة الغضب من هذا القرار قبل وصوله لمقاعد البدلاء.



وقرر المدرب البرتغالي "جارديم" استبدال اللاعب في الدقيقة 73 من المباراة ليحل محله البيروفي أندريه كاريلو.



ووصف بيريرا تصرفه الذي فعله مع مدرب الفريق ليوناردو جارديم بالخاطئ، موضحًا أنه كان يريد تقديم الأفضل للفريق خلال الديربي.



وعلق بيريرا بعد المباراة على الحادثة في تصريحات تلفزيونية، قائلًا: أي لاعب لا يفضل الخروج من المباراة في مثل هذه المواجهات، قد يكون التغيير في مصلحة الفريق، وهذا قرار المدرب في النهاية، جميعنا يتمتع بالجودة العالية ونستحق أن نلعب مباراة كاملة، وتصرفي كان خاطئًا.



وواصل: كانت مباراة صعبة، كنا نريد تحقيق الفوز في الديربي، حاولنا أن نفرض طريقتنا، لكن النصر لعب على الهجمات المرتدة، وكان علينا العمل بشكل أفضل في مسألة إنهاء الهجمات.



يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز النصر في الديربي بهدفين دون مقابل، والتي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

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