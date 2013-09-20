جامعة طيبة تُطلق خدمة النقل التردّدي للطالبات لمحافظات خيبر وبدر والحناكية

دعت الراغبات في الاستفادة من الخدمة إلى حجز تذكرة الصعود من خلال "خدمة تك"

أطلقت جامعة طيبة، اليوم، خدمة النقل الترددي لفصل الشتاء، للطالبات من مقر المجمّع الأكاديمي بطريق السلام في المدينة المنوّرة، إلى فروع الجامعة في محافظات "خيبر وبدر والحناكية".

ودعت الجامعة الطالبات الراغبات في الاستفادة من الخدمة، إلى حجز تذكرة صعود الحافلة من خلال منصة "خدمة تك" عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، والاطلاع على الشروط والمواعيد المحدّدة لانطلاق حافلات الخدمة.