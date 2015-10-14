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في الرياض.. لقاء الأقطاب "ملك الصحراء" و"قيصر الجليد"

مواطنون عن وجود "بوتين" بالسعودية: زيارة تاريخية ثمارها إيجابية

تفاعل عدد من المواطنين وعبروا عن سعادتهم وفخرهم بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصوله الرياض في زيارة تاريخية والأولى من نوعها منذ 12 عاماً، وغردوا عبر هاشتاق #بوتين_في_الرياض.

وكتب محمد القاسم: "#بوتين_في_الرياض، استقبال استثنائي لرئيس دولة من أقوى ثلاث دول في العالم، علاقات تاريخية تطورت السنوات الأخيرة بشكل كبير جداً، ومع هذه الزيارة سيتكون أقوى تعاون مشترك، من شأنه تحقيق مصالح البلدين".

أما نوف، فكتبت عبر حسابها على "تويتر": "ليست مجاملة، زيارة مهمة تقوم على تقدير دور السعودية كقائدة ومحور في الشرق الأوسط رغماً عن إيران وتركيا، علاقةٌ مميزة لطالما ربطت المملكة بروسيا، المملكة وروسيا إرث وحضارة ورؤى مستقبلية واعدة".

فيما كتبت العنود صالح: ‏"شهادة نعتز بها؛ لأن العلاقات الثنائية بين البلدين، ذات طابع تاريخي واستراتيجي مهم".

وغرد عبدالعزيز الحارثي قائلاً: "‏قبل زيارته للمملكة بوتين يقول إن زيارة خادم الحرمين لموسكو كانت زيارة تاريخية، فضلاً عن العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفيتي قديماً وخلال السنوات الأخيرة تغيرت تغيراً جذرياً، فنحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة، فقد نشأت لديّ علاقات طيبة مع الملك سلمان وولي العهد".

وكتب فيصل: "‏مرحباً بضيف البلاد الكبير، سيتم استقباله بشكل فخم ومهيب، مثلما سبق وأن استقبل الملك بموسكو بشكل استثنائي، وللكبار فقط يكسر البروتوكول".

فيما كتب محمد: "‏#بوتين_في_الرياض، ‏كلام بوتين: ‏السعودية لاعب ليس إقليمياً فحسب بل دولي أيضاً، والتعاون مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مهم لنا، علاقات عميقة وتاريخية تجمع دول عظمى اقتصادياً ودبلوماسياً".

وغرد محمد بن عبدالمحسن:‏ "من عاصمة الجليد إلى عاصمة الصحراء، الرئيس الأقوى في العالم في الرياض".

أما خالد العضاض، فكتب: #بوتين_في_الرياض ‏زيارة مهمة، ستقفز بوطن الشمس عدة خطوات إلى الأمام، ‏الحمد لله على السعودية، والحمد لله أني سعودي".

وقال عزيز بن فهد: "‏عام 2007 كان تاريخياً بين البلدين، حيث إن بوتين هو أول زعيم روسي يزور المملكة منذ انطلقت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والملك سلمان هو أول ملك سعودي يزور روسيا في عام 2017".

بوتين في السعودية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الرياض.. لقاء الأقطاب "ملك الصحراء" و"قيصر الجليد"
سبق

تفاعل عدد من المواطنين وعبروا عن سعادتهم وفخرهم بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصوله الرياض في زيارة تاريخية والأولى من نوعها منذ 12 عاماً، وغردوا عبر هاشتاق #بوتين_في_الرياض.

وكتب محمد القاسم: "#بوتين_في_الرياض، استقبال استثنائي لرئيس دولة من أقوى ثلاث دول في العالم، علاقات تاريخية تطورت السنوات الأخيرة بشكل كبير جداً، ومع هذه الزيارة سيتكون أقوى تعاون مشترك، من شأنه تحقيق مصالح البلدين".

أما نوف، فكتبت عبر حسابها على "تويتر": "ليست مجاملة، زيارة مهمة تقوم على تقدير دور السعودية كقائدة ومحور في الشرق الأوسط رغماً عن إيران وتركيا، علاقةٌ مميزة لطالما ربطت المملكة بروسيا، المملكة وروسيا إرث وحضارة ورؤى مستقبلية واعدة".

فيما كتبت العنود صالح: ‏"شهادة نعتز بها؛ لأن العلاقات الثنائية بين البلدين، ذات طابع تاريخي واستراتيجي مهم".

وغرد عبدالعزيز الحارثي قائلاً: "‏قبل زيارته للمملكة بوتين يقول إن زيارة خادم الحرمين لموسكو كانت زيارة تاريخية، فضلاً عن العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفيتي قديماً وخلال السنوات الأخيرة تغيرت تغيراً جذرياً، فنحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة، فقد نشأت لديّ علاقات طيبة مع الملك سلمان وولي العهد".

وكتب فيصل: "‏مرحباً بضيف البلاد الكبير، سيتم استقباله بشكل فخم ومهيب، مثلما سبق وأن استقبل الملك بموسكو بشكل استثنائي، وللكبار فقط يكسر البروتوكول".

فيما كتب محمد: "‏#بوتين_في_الرياض، ‏كلام بوتين: ‏السعودية لاعب ليس إقليمياً فحسب بل دولي أيضاً، والتعاون مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مهم لنا، علاقات عميقة وتاريخية تجمع دول عظمى اقتصادياً ودبلوماسياً".

وغرد محمد بن عبدالمحسن:‏ "من عاصمة الجليد إلى عاصمة الصحراء، الرئيس الأقوى في العالم في الرياض".

أما خالد العضاض، فكتب: #بوتين_في_الرياض ‏زيارة مهمة، ستقفز بوطن الشمس عدة خطوات إلى الأمام، ‏الحمد لله على السعودية، والحمد لله أني سعودي".

وقال عزيز بن فهد: "‏عام 2007 كان تاريخياً بين البلدين، حيث إن بوتين هو أول زعيم روسي يزور المملكة منذ انطلقت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والملك سلمان هو أول ملك سعودي يزور روسيا في عام 2017".

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
04:34 PM

في الرياض.. لقاء الأقطاب "ملك الصحراء" و"قيصر الجليد"

مواطنون عن وجود "بوتين" بالسعودية: زيارة تاريخية ثمارها إيجابية

A A A
خلود غنام - الرياض
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9,802

تفاعل عدد من المواطنين وعبروا عن سعادتهم وفخرهم بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصوله الرياض في زيارة تاريخية والأولى من نوعها منذ 12 عاماً، وغردوا عبر هاشتاق #بوتين_في_الرياض.

وكتب محمد القاسم: "#بوتين_في_الرياض، استقبال استثنائي لرئيس دولة من أقوى ثلاث دول في العالم، علاقات تاريخية تطورت السنوات الأخيرة بشكل كبير جداً، ومع هذه الزيارة سيتكون أقوى تعاون مشترك، من شأنه تحقيق مصالح البلدين".

أما نوف، فكتبت عبر حسابها على "تويتر": "ليست مجاملة، زيارة مهمة تقوم على تقدير دور السعودية كقائدة ومحور في الشرق الأوسط رغماً عن إيران وتركيا، علاقةٌ مميزة لطالما ربطت المملكة بروسيا، المملكة وروسيا إرث وحضارة ورؤى مستقبلية واعدة".

فيما كتبت العنود صالح: ‏"شهادة نعتز بها؛ لأن العلاقات الثنائية بين البلدين، ذات طابع تاريخي واستراتيجي مهم".

وغرد عبدالعزيز الحارثي قائلاً: "‏قبل زيارته للمملكة بوتين يقول إن زيارة خادم الحرمين لموسكو كانت زيارة تاريخية، فضلاً عن العلاقات بين السعودية والاتحاد السوفيتي قديماً وخلال السنوات الأخيرة تغيرت تغيراً جذرياً، فنحن ننظر إلى السعودية كدولة صديقة، فقد نشأت لديّ علاقات طيبة مع الملك سلمان وولي العهد".

وكتب فيصل: "‏مرحباً بضيف البلاد الكبير، سيتم استقباله بشكل فخم ومهيب، مثلما سبق وأن استقبل الملك بموسكو بشكل استثنائي، وللكبار فقط يكسر البروتوكول".

فيما كتب محمد: "‏#بوتين_في_الرياض، ‏كلام بوتين: ‏السعودية لاعب ليس إقليمياً فحسب بل دولي أيضاً، والتعاون مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان مهم لنا، علاقات عميقة وتاريخية تجمع دول عظمى اقتصادياً ودبلوماسياً".

وغرد محمد بن عبدالمحسن:‏ "من عاصمة الجليد إلى عاصمة الصحراء، الرئيس الأقوى في العالم في الرياض".

أما خالد العضاض، فكتب: #بوتين_في_الرياض ‏زيارة مهمة، ستقفز بوطن الشمس عدة خطوات إلى الأمام، ‏الحمد لله على السعودية، والحمد لله أني سعودي".

وقال عزيز بن فهد: "‏عام 2007 كان تاريخياً بين البلدين، حيث إن بوتين هو أول زعيم روسي يزور المملكة منذ انطلقت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والملك سلمان هو أول ملك سعودي يزور روسيا في عام 2017".

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