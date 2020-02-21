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"خبير طقس": أجواء باردة على معظم المناطق والطائف تسجّل 3 درجات مئوية

قال: الكتلة الباردة تستمر حتى الأربعاء المقبل

قال خبير الطقس والمناخ عضو تسميات والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن المملكة شهدت أجواءً باردة على معظم المناطق، فجر اليوم الإثنين، باستثناء منطقة جازان التي شهدت أجواءً معتدلة.

وطبقاُ لـ " الحصيني"؛ سجّلت الطائف اليوم أقل درجات الحرارة حيث بلغت "3" درجات، فيما سجلت منطقة الرياض (12)، وأعلى درجة حرارة في جازان (26) مئوية ومكة المكرّمة وجدة "17".

وأضاف خبير الطقس والمناخ، أن اليوم السماء صحوة عدا بعض الغيوم على شمال غرب المملكة وجنوب الخليج العربي، ومتوقع تعمُّق الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، اليوم الإثنين، نواحي جنوب الوسطى والشرقية والغربية فالجنوبية، وتستمر الكتلة الباردة حتى الأربعاء 1443/7/22هـ، ومن الخميس 1443/7/23هـ، متوقع ان تتأقلم الكتلة الباردة، وبالتالي توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي على المملكة، إن شاء الله.

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"خبير طقس": أجواء باردة على معظم المناطق والطائف تسجّل 3 درجات مئوية
سبق

قال خبير الطقس والمناخ عضو تسميات والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن المملكة شهدت أجواءً باردة على معظم المناطق، فجر اليوم الإثنين، باستثناء منطقة جازان التي شهدت أجواءً معتدلة.

وطبقاُ لـ " الحصيني"؛ سجّلت الطائف اليوم أقل درجات الحرارة حيث بلغت "3" درجات، فيما سجلت منطقة الرياض (12)، وأعلى درجة حرارة في جازان (26) مئوية ومكة المكرّمة وجدة "17".

وأضاف خبير الطقس والمناخ، أن اليوم السماء صحوة عدا بعض الغيوم على شمال غرب المملكة وجنوب الخليج العربي، ومتوقع تعمُّق الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، اليوم الإثنين، نواحي جنوب الوسطى والشرقية والغربية فالجنوبية، وتستمر الكتلة الباردة حتى الأربعاء 1443/7/22هـ، ومن الخميس 1443/7/23هـ، متوقع ان تتأقلم الكتلة الباردة، وبالتالي توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي على المملكة، إن شاء الله.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
08:23 AM

"خبير طقس": أجواء باردة على معظم المناطق والطائف تسجّل 3 درجات مئوية

قال: الكتلة الباردة تستمر حتى الأربعاء المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال خبير الطقس والمناخ عضو تسميات والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن المملكة شهدت أجواءً باردة على معظم المناطق، فجر اليوم الإثنين، باستثناء منطقة جازان التي شهدت أجواءً معتدلة.

وطبقاُ لـ " الحصيني"؛ سجّلت الطائف اليوم أقل درجات الحرارة حيث بلغت "3" درجات، فيما سجلت منطقة الرياض (12)، وأعلى درجة حرارة في جازان (26) مئوية ومكة المكرّمة وجدة "17".

وأضاف خبير الطقس والمناخ، أن اليوم السماء صحوة عدا بعض الغيوم على شمال غرب المملكة وجنوب الخليج العربي، ومتوقع تعمُّق الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، اليوم الإثنين، نواحي جنوب الوسطى والشرقية والغربية فالجنوبية، وتستمر الكتلة الباردة حتى الأربعاء 1443/7/22هـ، ومن الخميس 1443/7/23هـ، متوقع ان تتأقلم الكتلة الباردة، وبالتالي توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي على المملكة، إن شاء الله.

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