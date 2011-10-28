النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معهد الإدارة يعقد اختبارات البرامج الإعدادية بفروعه القريبة من الدارسين

لتخفيف أعباء السفر عن المتدربين والمتدربات ومراعاة لظروف جائحة كورونا

انتهى معهد الإدارة العامة من عقد اختبارات البرامج الإعدادية (رجالية/ نسائية) في مقرات المعهد بفروعه المختلفة الأقرب جغرافيًّا للدارسين والدارسات في مناطق المملكة.

وأكد مدير عام شؤون المتدربين بالمعهد عبدالرحمن المالكي، أن هذا القرار جاء بتوجيه من مدير عام معهد الإدارة العامة؛ وذلك تماشيًّا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- بالتيسير على المواطنين والمواطنات في ظل الظروف والإجراءات الراهنة المتبعة والمتعلقة بجائحة كورونا.

وأكد المالكي أن هذه التسهيلات كانت مراعاة لتخفيف الأعباء عن دارسي البرامج الإعدادية، وعدم تكبدهم عناء السفر، والتكاليف المادية لأداء هذه الاختبارات؛ بحيث يؤدون اختباراتهم في فروع المعهد (سواء للرجال أو النساء) القريبة من مناطق سكنهم حسب رغبتهم.

معهد الإدارة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معهد الإدارة يعقد اختبارات البرامج الإعدادية بفروعه القريبة من الدارسين
سبق

انتهى معهد الإدارة العامة من عقد اختبارات البرامج الإعدادية (رجالية/ نسائية) في مقرات المعهد بفروعه المختلفة الأقرب جغرافيًّا للدارسين والدارسات في مناطق المملكة.

وأكد مدير عام شؤون المتدربين بالمعهد عبدالرحمن المالكي، أن هذا القرار جاء بتوجيه من مدير عام معهد الإدارة العامة؛ وذلك تماشيًّا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- بالتيسير على المواطنين والمواطنات في ظل الظروف والإجراءات الراهنة المتبعة والمتعلقة بجائحة كورونا.

وأكد المالكي أن هذه التسهيلات كانت مراعاة لتخفيف الأعباء عن دارسي البرامج الإعدادية، وعدم تكبدهم عناء السفر، والتكاليف المادية لأداء هذه الاختبارات؛ بحيث يؤدون اختباراتهم في فروع المعهد (سواء للرجال أو النساء) القريبة من مناطق سكنهم حسب رغبتهم.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:20 PM

معهد الإدارة يعقد اختبارات البرامج الإعدادية بفروعه القريبة من الدارسين

لتخفيف أعباء السفر عن المتدربين والمتدربات ومراعاة لظروف جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
154

انتهى معهد الإدارة العامة من عقد اختبارات البرامج الإعدادية (رجالية/ نسائية) في مقرات المعهد بفروعه المختلفة الأقرب جغرافيًّا للدارسين والدارسات في مناطق المملكة.

وأكد مدير عام شؤون المتدربين بالمعهد عبدالرحمن المالكي، أن هذا القرار جاء بتوجيه من مدير عام معهد الإدارة العامة؛ وذلك تماشيًّا مع توجيهات قيادتنا الرشيدة -يحفظها الله- بالتيسير على المواطنين والمواطنات في ظل الظروف والإجراءات الراهنة المتبعة والمتعلقة بجائحة كورونا.

وأكد المالكي أن هذه التسهيلات كانت مراعاة لتخفيف الأعباء عن دارسي البرامج الإعدادية، وعدم تكبدهم عناء السفر، والتكاليف المادية لأداء هذه الاختبارات؛ بحيث يؤدون اختباراتهم في فروع المعهد (سواء للرجال أو النساء) القريبة من مناطق سكنهم حسب رغبتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,325
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,733
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,599
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,785

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة