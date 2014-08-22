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الولايات المتحدة تسجّل 157,450 إصابة جديدة و1,120 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 37,583,545 حالة والوفيات 625,375 شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 157,450 إصابة مؤكّدة و1,120 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 37,583,545 ، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 625,375 وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجّل 157,450 إصابة جديدة و1,120 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 157,450 إصابة مؤكّدة و1,120 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 37,583,545 ، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 625,375 وفاة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
11:21 PM

الولايات المتحدة تسجّل 157,450 إصابة جديدة و1,120 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 37,583,545 حالة والوفيات 625,375 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 157,450 إصابة مؤكّدة و1,120 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 37,583,545 ، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 625,375 وفاة.

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