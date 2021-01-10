وزير العدل يتلقى لقاح كورونا

تلقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وقدّم "الصمعاني" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يولونه من دعم واهتمام لا محدود بصحة المواطنين والمقيمين.
تلقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وقدّم "الصمعاني" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يولونه من دعم واهتمام لا محدود بصحة المواطنين والمقيمين.وزير العدل فيروس كورونا الجديد
تلقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وقدّم "الصمعاني" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يولونه من دعم واهتمام لا محدود بصحة المواطنين والمقيمين.
تلقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الجرعة الأولى من لقاح كورونا.
وقدّم "الصمعاني" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يولونه من دعم واهتمام لا محدود بصحة المواطنين والمقيمين.