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وزير العدل يتلقى لقاح كورونا

تلقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقدّم "الصمعاني" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يولونه من دعم واهتمام لا محدود بصحة المواطنين والمقيمين.

وزير العدل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير العدل يتلقى لقاح كورونا
سبق

تلقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقدّم "الصمعاني" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يولونه من دعم واهتمام لا محدود بصحة المواطنين والمقيمين.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
05:32 PM
اخر تعديل
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
06:13 PM

وزير العدل يتلقى لقاح كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,341

تلقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقدّم "الصمعاني" شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يولونه من دعم واهتمام لا محدود بصحة المواطنين والمقيمين.

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